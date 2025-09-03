ŠTO SE DOGODILO? /

Mučan slučaj iz Istre: U kući našli ljudski kostur, policija izašla na teren

Mučan slučaj iz Istre: U kući našli ljudski kostur, policija izašla na teren
Foto: Davor Javorovic/pixsell/Ilustracija

Kostur su prevezli na obdukciju u pulsku bolnicu

3.9.2025.
12:32
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Davor Javorovic/pixsell/Ilustracija
Istarska policija objavila je kako je u utorak u poslijepodnevnim satima pronađen ljudski kostur u kući u okolici Poreča. Kosti su nađene u kući u vlasništvu 61-godišnjaka.

Policija je provela očevid, a dežurna mrtvozornica utvrdila kako nema tragova nasilne smrti.

"Nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju te je kostur prevezen u pulsku bolnicu radi utvrđivanja uzroka smrti i potvrđivanja identiteta", objavila je policija.

