Mučan slučaj iz Istre: U kući našli ljudski kostur, policija izašla na teren

Istarska policija objavila je kako je u utorak u poslijepodnevnim satima pronađen ljudski kostur u kući u okolici Poreča. Kosti su nađene u kući u vlasništvu 61-godišnjaka.

Policija je provela očevid, a dežurna mrtvozornica utvrdila kako nema tragova nasilne smrti.

"Nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju te je kostur prevezen u pulsku bolnicu radi utvrđivanja uzroka smrti i potvrđivanja identiteta", objavila je policija.

