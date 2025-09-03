Stravično otkriće kod Osijeka: U septičkoj jami pronašli ostatke žene! Bila je raskomadana?

Od 2. kolovoza u Slavoniji je trajala potraga za ženom koja je nestala iz svoje kuće gdje je živjela sa suprugom.

Policija je, nakon dvadesetak dana bezuspješne potrage za ženom, objavila tu vijest i njene osobne podatke te pozvala građane da se jave ukoliko su je negdje vidjeli. Istovremeno, provodili su se izvidi u slučaju da se nad njom dogodilo nekakvo kazneno djelo. To je, na žalost, čini se upravo i bio slučaj.

Naime, u mjestu nadomak Osijeka nekoliko službenih vozila krim-policije, temeljene policije i forenzike pretresao je svaki kutak kuće u kojoj su živjeli supružnici; razbijani su i neki betonski dijelovi dvorišta, objavila su 24sata.

Ispumpavala se i septička jama, a iz kuće su izneseni dokazi. Neslužbeno se doznaje da su pronađeni ostaci njenog tijela u septičkoj jami.

Policija je ispitivala i susjede bračnog para. Susjedi o njima navode da su uzgajali pit bullove pa im gosti nisu baš dolazili.

"On je radio u jednoj firmi, a nisam siguran da je ona negdje radila. On je bio malo problematičan lik. Oboje su bili u zatvoru, dobili su i dijete, ali im je oduzeto zbog problematičnog života. Ne sjećam se kada sam nju vidio, davno rekao bih, i bilo je vrlo znakovito kada se pojavila informacija da je ona nestala. A njega sam vidio u ponedjeljak. Bio je pred kućom, gol do pasa, dugo je glasno pričao na mobitel, baš galamio. Bilo je neobično što je ispred kuće, šeta gore-dolje, jer ga baš nisam tako viđao vani. Sada kada smo čuli da je ona pronađena u dijelovima, zgroženi smo. Jadna žena", rekao je za 24 sata jedan od njihovih susjeda.

Jedna susjeda rekla je da je kasno navečer u utorak došlo vozilo ukopa.Iznijeli su crnu vreću.

