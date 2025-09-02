Bačić nakon predsjedništva HDZ-a: 'Prosječna plaća viša 10 posto, mirovine rastu najviše u povijesti Hrvatske'

HDZ je u utorak održaao zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke.

Nakon sastanka izjavu za medije dao je potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić.

Bačić je na početku objasnio kako ih je glavni tajnik stranke upoznao s aktivnostima unutarstranačkih izbora koji će se održati u rujnu, listopadu i studenome ove godine.

"Izrazili smo zadovoljstvo što je prema podatcima Državnog zavoda za statistiku u drugom kvartalu rast hrvatskog gospodarstva na razini 3,4 posto. To je rast praktično dvostruko viši od rasta gospodarstva na razini Europske unije. To dovoljno govori o dobrim pokazateljima u gospodarskom razvoju Republike Hrvatske. Ono što je važno za reći je da je to treći najviši rast gospodarstva na razini Europske unije", poručio je Bačić.

"Time je za očekivati da će se ispuniti naši planovi da će Hrvatska na kraju mandata dosegnuti 80 posto razvoje EU. To je jedan od ciljeva koji smo nagovijestili u kampanji za parlamentarne izbore", dodao je Bačić.

Rast prosječne plaće

"Prosječna plaća je gotovo 10 posto viša nego u istom razdoblju prošle godine. medijalna plaća je na razini od 1233 eura, a to je također rast od preko 10 posto. U ovom razdoblju to govori da je standard naših sugrađana sve viši", rekao je Bačić.

"Stopu inflacije za srpanj smo dosegnuli za 4,1 posto, nije zabilježen rast inflacije. To je drugi najviši rast inflacije na raziniEuropske unije, ali ubrzanim gospodarstvom, rastom plaća, posljedično dolazi i do povećanja inflacije", rekao je Bačić.

"Od srpnja rastu mirovine gotovo 6,5 posto. To je najviši rast mirovina u samostalnoj Hrvastkoj. Do kraja mandata prosječna mirovina bi trebala biti oko 800 eura, a već do kraja ove godine očekivana prosječna mirovina trebala bi biti oko 700 eura, pa nas to upućuje na zaključak da bi do kraja mandata taj naš cilj trebali i dosegnuti.", poručio je Bačić.

Bačić se pohvalio kako je još jedan važan pokazatelj stanja u Hrvatskoj je i nikad manji broj nezaposlenih. "U Hrvatskoj je negdje oko 76.000 nezaposlenih, što je najmanji broj nezaposlenih u Hrvatskoj", poručio je Bačić te dodao: "Sve nas to upućuje da Hrvatska ide u dobrom, pravom smjeru. Hrvatska vođena vladom HDZ-a i naših koalicijskih partnera ide u pravom i dobrom smjeru".

"Parlamentarna večina je čvrsta, stabilna i podupire Vladu u svim našim aktivnostima i to je danas na sjednici parlamentarne većine i jasno komunicirano", poručio je Bačić.

Paket mjera do kraja rujna

Bačić je komentirao pakete mjera koje će resorni ministri predstvaiti do kraja rujna. "Dosad je u ovih osam paketa pomoći hrvatkom gospodarstvu i hrvatskim građanima iz državnog proračuna kroz različite mjere izdvojeno 8 milijardi i 300 milijuna eura. Taj iznos je pomogao stabilizaciji hrvatskog gospodarstva, značajno utjecao na njegovu konkurentnost. S druge strane pomogao je našim građanima da plaćaju realno najjeftiniju cijenu struje na razini Europske unije", rekao je Bačić.

Osvrnuo se i na događanja u Benkovcu i Šibeniku

Bačić je komentirao i događanja u Benkovcu te sutrašnji festival u Šibeniku.

„Pozicija Vlade i HDZ-a je jasna – kao stranka koja je najzaslužnija u političkom prostoru Hrvatske za činjenicu da danas živimo u demokratskoj, neovisnoj i samostalnoj državi. O slobodi nema nikakve dileme, no u isto vrijeme moramo reći da je u izvorišnim osnovama hrvatskog Ustava jasno napisano kako su temeljne vrijednosti na kojima je izgrađena Hrvatska Domovinski rat, pobjeda hrvatskog naroda i žrtva hrvatskih branitelja.

Kada govorimo o slobodi umjetničkog izražavanja, moramo voditi računa da, posebno u nekim područjima Hrvatske, trebamo biti osjetljivi i imati stanovitu samokontrolu kako ne bismo povrijedili dio naših građana – branitelje koji su podnijeli žrtvu da bismo imali Hrvatsku. Svaka mudra politika mora osjetiti trenutak i vrijeme. U tom smislu, potezi Vlade usmjereni su na očuvanje umjetničke slobode, ali i na brigu o hrvatskim braniteljima“, poručio je Bačić.