Gabrijela Žalac vrtoglavo je napredovala u karijeri, ali takva joj je bila i silazna putanja

Gabrijela Žalac, bivša hrvatska ministrica regionalnog razvoja i fondova EU danas je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.

Presuda je rezultat nagodbe o priznanju krivnje, budući da je priznala krivnju za svoje optužbe, izvijestio je EPPO, dodajući da je prethodno tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9.700 eura.

Gabrijela Žalac, djevojački Ivanković, diplomirala je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer Financijski menadžment. Par godina kasnije upisala je doktorski studij Menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Počela kao komercijalistica

Nakon fakulteta radila je dvije godine kao komercijalistica u privatnoj tvrtki, a 2003. godine prebacila se u županijski ured Vukovarsko-srijemske županije, gdje je počela kao vježbenica, a zatim postala stručna suradnica za europske integracije.

Samo dvije godine kasnije, Žalac preuzela je poziciju pomoćnice pročelnice županijskog Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i kapitalna ulaganja Vukovarsko-srijemske županije. Izabrana je za vršiteljicu dužnosti pročelnice Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije 2010. godine.

U razdoblju od 2011. do 2015. Žalac postala je pročelnicom Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Vukovarsko-srijemske županije. Za ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u 14. Vladi Andreja Plenkovića izabrana je 19. listopada 2016. godine.

Navodno su je još roditelji učlanili u HDZ početkom 90-ih, ali aktivan član postala je 2007. godine.

Brojne afere

Zatim su krenule afere. U ožujku 2018. skrivila je prometnu nesreću sa svojim Peugeotom u kojoj je teško ozlijeđena 10-godišnja djevojčica koja je neoprezno pretrčavala cestu. Dolaskom policije ustvrdilo se da je Žalac vozila s nevažećom vozačkom dozvolom, koja je istekla u lipnju 2016. Žalac je morala platiti 500 kuna kazne te je ponudila ostavku na mjestu ministrice.

Istog mjeseca, iste godine, mediji su otkrili Mercedes E klase na njezinom posjedu u vrijednosti od barem 50.000 eura. Žalac je najprije tvrdila da taj automobil pripada njezinim roditeljima, a zatim da je unajmljen. Kasnije je navodno dodala da je vozilo kod nje, jer kod roditelja nema mjesta. S obzirom da Žalac ima dugogodišnje prijateljstvo s vlasnikom rent-a-cara Josipom Stojanovićem Jollyjem, postavilo se i pitanje iskorištavanja tog poznanstva.

U travnju 2021. mediji su prenijeli da je USKOK proširio svoju istragu u Aferi Vjetroelektrane na još osam osoba, među njima i bivšu ministricu Gabrijelu Žalac. Navodno, Žalac se sumnjičila na uplitanje poslovanja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) kako bi se osigurao kredit za financiranje izgradnje jednog vjetroparka.

Prijateljstvo s Rimac

Glavna osumnjičenica u Aferi Vjetroelektrane bila je Josipa Rimac (HDZ), bivša gradonačelnica Knina i saborska zastupnica koja je bila uhićena krajem svibnja 2020. pod optužbom za primanje mita u iznosu od 40.000 eura. Ujedno, bilo je i pitanje navodnog sređivanja državnog ispita od strane Rimac bratu Gabrijele Žalac.

Afera Softver krenula je u rujnu 2017. kada je na raspisanom javnom natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pobijedila tvrtka Ampelos u vlasništvu Marija Jukića, zajedno s InfoDom d.o.o. tvrtkom. Ujedno, to su bile jedine tvrtke koje su se prijavile na natječaj. Projekt je bio razvoj Informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem, odnosno izrada softvera. Isprva je Ministarstvo trebalo utrošiti 5.764.800,00 kuna, no 2017. su procijenili vrijednost na 9.860.000,00 kuna.

Tvrtka Ampelos je 2018. sklopila ugovor s Ministarstvom vrijedan 13 milijuna kuna bez PDV-a (16 milijuna sa PDV-om) za izradu softverskog sustava, iako je prema poslovnim knjigama trošak izrade iznosio 2,9 milijuna kuna.

Navodno, nakon što je novac bio u cijelosti uplaćen na račun tvrtke Ampelos, sljedećeg dana bilo je povučeno 10,8 milijuna kuna. Od toga je 8,5 milijuna otišlo na isplatu dobiti i plaćanje poreza na dobit, a 2,3 milijuna kuna na pozajmicu jedinom zaposleniku. Nakon plaćanja poreza, sugeriralo se da je Marku Jukiću otišlo 9,2 milijuna kuna.

Europsko državno odvjetništvo uhitilo je Žalac 2021. zbog korupcije i pronevjere novca te je bila pod istragom 2023. godine.

Među spisima predmeta Ureda europskog javnog tužitelja u sferi Software, u kojoj je uhićena, nalazi se čitav niz računa sumnjivih pokrića. Jedan od njih je i račun s početka veljače 2019. godine, i to u restoranu Šarm u Heinzlovoj ulici u Zagrebu gdje se potrošilo čak 23.750 kuna. Njeno resorno ministarstvou ožujku je taj račun odobilo za plaćanje, i to iz sredstava EU-a.

EPPO je trenutno u posjedu računa koji dokazuju da je ministarstvo na čelu sa Žalac u toj godini na sastanke, reprezentaciju, hotele i restorane potrošilo više od dva milijuna kuna.

VEZANE VIJESTI:

Nakon priznanja i nagodbe: Gabrijela Žalac osuđena na sedam mjeseci zatvora!

POGLEDAJTE VIDEO: Žalac pojela i popila skoro 10.000 eura europskog novca? Pitali smo je za komentar