FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'24 SATA DNEVNO' /

MORH se pohvalio: Rafaeli će od nove godine štititi i nadzirati hrvatsko nebo!

MORH se pohvalio: Rafaeli će od nove godine štititi i nadzirati hrvatsko nebo!
×
Foto: Josip Regovic/pixsell

Hrvatska je 2021. kupila 12 rabljenih Rafalea F3R za 1,13 milijardi eura

27.12.2025.
10:41
Hina
Josip Regovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Republika Hrvatska od 1. siječnja preuzima nadzor i zaštitu vlastitog zračnog prostora (Air Policing) višenamjenskim borbenim zrakoplovima Rafale u sklopu NATO-ovog integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane NATINAMDS-a, izvijestilo je u subotu Ministarstvo obrane (MORH).

"Intenzivnom obukom osoblja u procesu uvođenja u operativnu uporabu višenamjenskog borbenog zrakoplova Rafale postignuta je razina spremnosti za provedbu zadaće zaštite zračnog prostora u miru u sklopu NATINAMDS-a", poručuju iz MORH-a.

Zadaća nadzora i zaštite zračnog prostora provodit će se neprekidno, 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, prema svim važećim NATO standardima i procedurama te nacionalnim propisima.

Hrvatski prostor štitili zrakoplovi susjeda

Hrvatska je 2021. kupila 12 rabljenih Rafalea F3R za 1,13 milijardi eura. Prvi su isporučeni 2023., a posljednji, dvanaesti, stigao je u travnju ove godine.

Tijekom prijelaznog razdoblja obuke hrvatskih pilota, mirnodopska zadaća nadzora i zaštite hrvatskog zračnog prostora privremeno se provodila iz zrakoplovnih baza u susjednim državama članicama NATO-a, u Italiji i Mađarskoj. Nadzor su obavljali talijanski zrakoplovi Eurofighter Typhoon i mađarski zrakoplovi Gripen na temelju potpisanih tehničkih sporazuma između ministarstava obrane.

Hrvatska, podsjeća MORH, nije imala financijske troškove za privremeni nadzor svog zračnog prostora jer je jedan od modela u NATO-u da susjedne zemlje provode zadaću Air Policinga koja se ne naplaćuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kesić u Direktu o njegovanju baštine mržnje između Hrvata i Srba: 'Naši Rafalei su bolji'

RafaleMorhObrana
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'24 SATA DNEVNO' /
MORH se pohvalio: Rafaeli će od nove godine štititi i nadzirati hrvatsko nebo!