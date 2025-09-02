Tomislav Tomašević najavio povišicu - ali sebi: Poznato i kome će smanjiti plaću

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom otvorio je novoizgrađeni i potpuno opremljeni dječji vrtić DV Sveta Klara. Glavnom gradu inače kronično nedostaje vrtića.

Zagrebačka vlast naglasila je da je ovo 14. vrtić koji je realiziran u njihovom mandatu. Do sada su uložili preko 75 milijuna eura u dječje vrtiće, a vjeruju da će do 2027. godine Zagreb imati 28 novih vrtića.

Dolenec: Izdali smo preporuku školama da se učenicima zabrane mobiteli

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec najavila je kako je Grad Zagreb osnovnim školama izdao preporuku da se zabrani korištenje mobitela za učenike.

Povišica od 300 eura

Gradonačelnik Tomašević je najavio da će si u dogovoru s predsjednikom gradske skupštine Matejem Mišićem povećati plaću, a njemu će smanjiti plaću.

"Moja plaća će se povećati neto za nešto manje od 300 eura, a njemu će se smanjiti za nešto manje od 200 eura. Sukladno tome će se povećati plaće i zamjenicima gradonačelnika, a smanjiti potpredsjednicima gradske skupštine", rekao je Tomašević.

Osvrnuo se i na tradicionalan nedostatak stanova i apsurdno visoke cijene stanova koji zadaju probleme i građanima, ali i studentima koji dolaze u Zagreb. Komentirao je i novi GUP.

"Cijene rastu desetljećima bez obzira na dosadašnji liberalan GUP. Grade se zgrade, a nema mjesta za vrtiće u nekim kvartovima. Studentski domovi su u nadležnosti države. Mi smo spremni surađivati. Dati zemljište ili kako već možemo pomoći" rekao je gradonačelnik.

