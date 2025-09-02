Inflacija u Hrvatskoj u kolovozu među najvišima u eurozoni!

Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,1 posto više u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je u utorak Državni zavod za statistiku (DZS), što je isto kao u srpnju, čime je prekinut tromjesečni trend ubrzavanja inflacije na godišnjoj razini, dok podaci Eurostata pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj i u osmom mjesecu bila među najvišima u eurozoni.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u kolovozu 2025. stopa inflacije iznosila 4,1 posto u odnosu na kolovoz 2024. godine, dok su u odnosu na prethodni mjesec, to jest srpanj ove godine, cijene porasle za 0,1 posto.

Inflacija je, nakon što je u siječnju iznosila četiri posto, u veljači 3,7, a u ožujku i travnju po 3,2 posto, počela ubrzavati svoj rast na godišnjoj razini, pa je u svibnju iznosila 3,5 posto, u lipnju 3,7 posto, a u srpnju 4,1 posto, isto kao i u kolovozu.

Konačni podaci bit će objavljeni 15. rujna

Prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 6,4 posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 6,2 posto, energiju 2,5 posto, a za industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,5 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na srpanj 2025., cijene usluga prosječno su porasle za 1,4 posto, hrane, pića i duhana za 0,2 posto, dok su cijene energije u prosjeku pale za jedan posto, a industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 0,7 posto.

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u kolovozu prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 15. rujna.

U Hrvatskoj druga najviša stopa inflacije u eurozoni

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u kolovozu mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 4,6 posto, čime je i u osmom mjesecu bila među zemljama s najvišom inflacijom. Višu stopu inflacije od Hrvatske zabilježila je jedino Estonija, 6,2 posto.

U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u kolovozu iznosila je 2,1 posto. Nakon Estonije i Hrvatske, najviša inflacija, od 4,4 posto, zabilježena je u Slovačkoj, slijede Austrija i Latvija s po 4,1 posto itd.

