Mladi se odriču - vlastitih prijatelja? 'U kafiću, dvije osobe, ne može ispod 10 eura'

U osmom desetljeću u top formi: 'Ispočetka su ljudi gledali, bilo je podsmijeha i skepse'
Znate li što je 'friendflation' - inflacija prijateljstava - izraz koji je postao popularan među generacijom Z?
Sve više mladih se žali da im je zbog velikih troškova života druženje s prijateljima postalo luksuz. Nemaju novca i za izlaske, i za kino, i za večere i za putovanja - pa propuštaju druženja.
Naravno da nemaju kad je sve postalo abnormalno skupo i kad čovjek bez 20 eura ne može ni u kino. Mi smo zato među hrvatskim studentima provjerili - kako oni preživljavaju friend flaciju.