NOVI TREND /

Mladi se odriču - vlastitih prijatelja? 'U kafiću, dvije osobe, ne može ispod 10 eura'

Znate li što je 'friendflation' - inflacija prijateljstava -  izraz koji je postao popularan među generacijom Z?

Sve više mladih se žali da im je zbog velikih troškova života druženje s prijateljima postalo luksuz. Nemaju novca i za izlaske, i za kino, i za večere i za putovanja - pa propuštaju druženja.

Naravno da nemaju kad je sve postalo abnormalno skupo i kad čovjek bez 20 eura ne može ni u kino. Mi smo zato među hrvatskim studentima provjerili - kako oni preživljavaju friend flaciju. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
2.9.2025.
10:25
danas.hr
InflacijaVisoke CijenePrijatelji
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx