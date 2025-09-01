Bez računa se više nikome ne računa: Tko prekrši pravila platit će i do 66 tisuća eura

FISKALIZACIJA 2.0 /

Krenula je nova era za poduzetnike – Fiskalizacija 2.0. Donosi niz promjena za poduzetnike i obrtnike, bez obzira na to jesu li u sustavu PDV-a ili ne. Najveća novost je proširenje na račune koji se naplaćuju putem transakcijskih računa, uključujući i online servise.

Već 12 godina putem fiskaliziranih računa država prati tko što kupuje i koliko se plaća. Sad ta ista pravila stižu i među poduzetnike. Bez računa se više nikome ne računa. „Dobio sam jutros obavijest od svoga knjigovođe da se danas uvodi Fiskalizacija 2.0. – Jeste spremni? Da, s obzirom da već izdajemo račune ovo je samo nadogradnja“, kaže Ivo Topalović, vlasnik ugostiteljskog objekta u Zagrebu.

Fiskalizacija 2.0 donosi obvezu fiskaliziranja i onih računa koje poduzetnici izdaju jedni drugima. „Mi ćemo sad morat od svakog našeg dobavljača koji nam dobavlja piće ili kavu fiskalizirati taj transakcijski račun. – Do sada to niste? Ne, transakcijski računi jedini nisu bili fiskalizirani“, tvrdi Topalović.

Sustav će funkcionirati kako svojevrsni fiskalni Big Brother jer će se potrošnja moći pratiti čak i po artiklima. Znat će se – tko što nabavlja, od koga, po kojoj cijeni kupuje proizvode i po kojoj ih cijeni prodaje.

Dekanica Visoke škole za financijski menadžment Đurđica Jurić kaže da račun neće imati JIR, ZIR, niti QR kod. "To je ostalo u fiskalizaciji F1 – kod računa za krajnju potrošnju. To nije u Fiskalizaciji F2. Ona se odvaja mimo vaših očiju. Nema računa koji izlazi van, nema aparatića, to je elektronski put.“

Kazne za one koji ne budu igrali po pravilima idu od 2 i pol do čak 66 tisuća eura, a svaki digitalni račun morat će se čuvati najmanje 11 godina. Više doznajte u prilogu Marka Šiklića.