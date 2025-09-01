Severina iz Bruxellesa poručila: 'Ovo nije molba, ovo je zahtjev'

'REKLI SU DA SE NE PETLJAM' /

Severina Vučković nalazi se u Bruxellesu gdje su Europskoj komisiji predani potpisi građanske inicijative My Voice, My Choice. Cilj inicijative je osigurati svim ženama koje žive u Europskoj uniji pravo na dostupan, siguran i besplatan prekid trudnoće - pravo koje u 21. stoljeću i dalje nije zagarantirano milijunima žena diljem Europe.

Na konferenciji za novinare, Severina je održala emotivan i snažan govor u kojem je istaknula da “ne tražimo milost, tražimo pravdu” te da žene diljem Europe imaju pravo odlučivati o vlastitom tijelu. Govor je bio politički jasan, društveno angažiran i snažno feministički obojen.

U razgovoru za naše kamere otkrila je što ju je motiviralo da pruži podršku ovoj inicijativi.