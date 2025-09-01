Moby Drea sutra isplovljava iz Splita; Iz Brodosplita negoduju: 'Ugovarat ćemo ovakve poslove'

Video /

Nazire se kraj sage oko talijanskog broda punog azbesta koji je privezan mjesec dana u splitskom škveru. Jutros je stigao tegljač, a prema planu, brod će, ako ne dođe do nepredviđenih okolnosti, sutra biti otegljen i napustiti splitsku luku. Dok iz inicijative "Zdravi Split" poručuju kako je odlazak broda rezultat zajedničkog djelovanja građana, u Brodosplitu su ogorčeni ovakvim raspletom, tvrde kako je pobijedio populizam, a ne struka i najavljuju skori dolazak novih brodova