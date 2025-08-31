Benkovac tuguje: Cesta odnijela još dva života, zadarska bolnica puca po šavovima

CRNI NIZ /

Nova tragedija na cesti kod Benkovca odnijela je još dva života. U teškoj prometnoj nesreći poginuli su otac i sin. Dvije su osobe teško ozlijeđene, a policija je privela državljanina Srbije zbog sumnje da je izazvao nesreću. Prije samo nekoliko dana na istoj cesti život su izgubila dvojica mladića.

Ova nesreća se dogodila na potpuno ravnom dijelu ceste, pa nije jasno zašto je srpski državljanin na privremenom radu u Hrvatskoj prešao u suprotnu kolničku traku i udario drugi automobil. Testovi krvi i urina isključuju da je bio pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava.

Teških prometnih nesreća koje su završile tragedijom u posljednjih mjesec dana samo je na zadarskom području bilo šest, ali i na desetke manjih nesreća zbog čega je hitni prijem zadarske bolnice doslovno zatrpan. Životno ugroženi pacijenti uvijek imaju prednost u odnosu na trijažne kategorije 4 i 5, kada postoji potreba za pregledom, ali pacijent nije životno ugrožen.

'Ponekad nastanu disonantni tonovi 'znate, ovaj je došao prije, a ja moram čekati', a ne razumiju što se dešava s one strane paravana u boksovima. U pravilu, radi se o mladim osobama, mladim životima, da je to borba i da je svaka sekunda značajna', rekao je pomoćnik ravnatelja za kvalitetu OB Zadar Nediljko Jović.

Dnevno na hitnom prijemu u Zadru znaju obraditi i do 400 pacijenata, pa iz bolnice pozivaju pacijente na strpljenje.