Nogomet u Oslu dobio posebno značenje: Svjetsko prvenstvo beskućnika mijenja živote

INSPIRATIVNO /

U samom središtu Osla ovih se dana nogomet pretvorio u glavnu temu. Grad je domaćin Svjetskog prvenstva za beskućnike, na kojem sudjeluje više od 500 ljudi iz svih dijelova svijeta. Za mnoge od njih ovo natjecanje nije samo sportski izazov, nego i prilika da kroz igru pronađu novi smisao i promijene određene životne navike.

Ovogodišnje izdanje okupilo je 48 reprezentacija, a zanimljivo je da je Hrvatska imala svoje predstavnike 2013. i 2018. godine. Upravo kroz ovakva natjecanja sudionicima, koji se svakodnevno bore s društvenom marginalizacijom, pruža se osjećaj pripadnosti i novi početak.

Koliko ovakav turnir može promijeniti živote najbolje pokazuje primjer napadača Richarda Konéa. Mladi Bjelokošćanin, koji je 2019. nastupio na Svjetskom prvenstvu beskućnika, danas je profesionalni nogometaš. Nakon što je u Wycombe Wanderersu zabio 21 pogodak i osvojio nagradu za najboljeg igrača i mladog igrača League One, prešao je u Queens Park Rangers. Do sada je u engleskom nogometu upisao 25 pogodaka u 74 nastupa, a karijeru je započeo u niželigaškom Athletic Newhamu.

Turnir u Oslu tako potvrđuje da nogomet može biti puno više od igre – može biti nada, prilika i novi početak za one koji se inače nalaze na marginama društva.