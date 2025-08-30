Raspored hrvatskih predstavnika u Europi: Dinamo i Rijeka bez preklapanja, Plavi idu i u Srbiju

Hrvatski predstavnici u europskim nogometnim natjecanjima, zagrebački Dinamo i aktualni prvak Rijeka, saznali su u subotu raspored odigravanja utakmica ligaške faze u Europskoj ligi, odnosno Konferencijskoj ligi.

Dinamo će prvu od osam utakmica osnovnog dijela sezone igrati na Maksimiru 24. rujna (21 sat), a suparnik će mu biti turski velikan Fenerbahče, za koji već drugu sezonu nastupa nekadašnji miljenik Dinamovih navijača i vratar hrvatske reprezentacije Dominik Livaković.

U listopadu će momčad Marija Kovačevića na dva gostovanja, u 2. kolu (2. listopada, 21 sat) protiv izraelskog Maccabija iz Tel Aviva, a 23. listopada (21 sat) će "Plavi" gostovati u švedskom Malmou.

Dinamo će ponovno biti domaćin 6. studenoga (18.45 sati), kad će u Zagrebu gostovati španjolska Celta Vigo, a 27. studenoga (18.45 sati) hrvatskom doprvaku slijedi gostovanje u francuskom Lilleu. Posljednju utakmicu u ovoj kalendarskoj godini Dinamo će 11. prosinca (18.45 sati) odigrati na Maksimiru protiv seviljskog Real Betisa.

U preostale dvije utakmice, koje su na rasporedu krajem siječnja sljedeće godine, Dinamo će prvo ugostiti rumunjski FCSB (22. siječnja, 21 sat), a na kraju ligaškog dijela će gostovati u Danskoj kod Midtjyllanda (29. siječnja, 21 sat), za koji nastupa hrvatski reprezentativni branič Martin Erlić.

Rijeka će debitantsku utakmicu u Konferencijskoj ligi odigrati 2. listopada (18.45 sati) na gostovanju kod armenskog prvaka Noe, na čijoj klupi sjedi bivši Dinamov trener Sandro Perković, a u sastavu su Marin Jakoliš i Alen Grgić. Prvu domaću utakmicu hrvatski će prvak odigrati 23. listopada (18.45 sati) protiv praške Sparte.

U 3. kolu (6. studenoga, 21 sat) Rijeku će ugostiti gibraltarski Lincoln Red Imps, a potom slijede dva dvoboja na Rujevici: 27. studenoga (21 sat) protiv ciparskog AEK Larnaka, a 11. prosinca (21 sat) protiv slovenskog Celja. U zadnjoj utakmici osnovnog dijela natjecanja Rijeku će 18. prosinca (21 sat) ugostiti ukrajinski Šahtar Donjeck.

U oba natjecanja je za izravan plasman u osminu finala potrebno biti među najboljih osam klubova na ljestvici, dok plasman između 89. do 24. mjesta donosi razigravanje za ulazak u osminu finala.

Pogledajte video: Đoković ponovno piše povijest: Najstariji u osmini finala još od 1991.