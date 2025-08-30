Kramarićev Hoffenheim poražen, mladi Hrvat debitirao u Bundesligi

Nogometaši Eintrachta ostvarili su i drugu uvjerljivu pobjedu u novoj sezoni njemačke Bundeslige svladavši kao gosti Hoffenheim s 3-0, a prvo ime dvoboja bio je japanski reprezentativac Ritsu Doan.

Golovima u 17. i 27. minuti je donio početnu prednost momčadi iz Frankfurta, a onda je u 51. minuti asistirao Canu Uzunu za pogodak kojim je Eintracht poveo 3-0. U sučevom dodatku je Grischa Promel uspio postići utješni pogodak za Hoffenheim.

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić je bio u početnoj postavi Hoffenheima, a igrao je do 59. minute, kad je zamijenjen.

Veliki preokret napravio je Werder pred svojim navijačima u Bremenu, gdje je s igračem manje uspio doći do boda (3-3) nakon što je Bayer Leverkusen imao dva gola prednosti (1-3). Dvostruki strijelac za goste bio je češki napadač Patrik Schick (5, 64-11m), a jednom je loptu u mrežu poslao Tillman (35). Romano Schmid je iz kaznenog udarca pogodio za prvi gol Werdera, na 2-3 smanjio je Isaac Schmidt (76), a konačnih 3-3 postavio je Karim Couliabaly (90+4) duboko u nadoknadi.

Za Werder je u početnom sastavu igrao 18-godišnji hrvatski juniorski reprezentativac Patrice Čović, a zamijenjen je u 65. minuti, nakon što je domaća momčad ostala s igračem manje, zbog drugog žutog kartona Niklasa Starka.

