Promjena plana u Rijeci: Mišković ostaje glavni, Amerikanci ulaze samo djelomično

Nakon poraza u Grčkoj pojavile su se brojne špekulacije o budućnosti Rijeke i Damira Miškovića. Dio javnosti smatrao je da bi vlasnik kluba trebao potpuno prepustiti kontrolu grupaciji Black Knight Football Club (BKFC) na čelu s Billom Foleyjem, vlasnikom Bournemoutha. Međutim, kako piše The Athletic, sportski portal u vlasništvu New York Timesa, scenarij je bitno drukčiji.

Naime, BKFC pregovara o ulasku u riječki klub, ali samo kroz kupnju 25 posto vlasničkog udjela. To znači da će Damir Mišković zadržati većinski paket i ostati ključna figura na Rujevici.

Za Rijeku bi ovakav aranžman imao i praktične prednosti. Klub bi dobio pristup Foleyjevoj širokoj skautskoj i analitičkoj mreži, što bi olakšalo pronalazak i razvoj talenata. Upravo iz Bournemoutha već je stiglo prvo pojačanje – 20-godišnji napadač Daniel Adu-Adjei, koji bi trebao koristiti Rijeku kao odskočnu dasku za daljnji razvoj.

Američka grupacija ujedno izbjegava moguće komplikacije s UEFA-inim pravilima. Naime, ista osoba ne može imati više od 30 posto vlasničkog udjela u dva kluba koja sudjeluju u istom europskom natjecanju. S 25 posto vlasništva, Foley je siguran od takvih ograničenja.

Kako zaključuje The Athletic, posao nije propao, nego je od početka bio zamišljen ovako – BKFC kao su-vlasnik, a ne kao potpuni preuzimatelj. Rijeka bi time postala šesti klub u Foleyjevom portfelju, ali s jasnim zadržavanjem vlastitog identiteta i Miškovićevim vodstvom.

