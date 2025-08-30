Kad dobiješ ovakvu pohvalu, znaš da si veliki: 'Luka Modrić je nogomet'

Nakon što je kapetan hrvatske reprezentacije i najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić asistencijom obilježio pobjedu Milana protiv Leccea sinoć u 2. kolu Serie A 2-0 golovima Loftus-Cheeka (asistirao mu je Luka) i Pulisića, pohvale za njegovu izvedbu stižu sa svih strana. Posebno je dojmljiv komentar dao ugledni talijanski novinar Pietro Balzano Prota, koji je biranim riječima opisao nastup hrvatskog maestra.

"Modrić je nogomet. Razmišljao je nogometno, nikada nije pretjerivao, zadržavao je loptu kad je bilo potrebno, igrao je iz prve s nevjerojatnom jednostavnošću. Dotaknuo je more lopti i on je bio taj koji je odlučivao kada usporiti, a kada ubrzati igru. A u 80. minuti još je uvijek trčao za svakom loptom. Nevjerojatno", napisao je Balzano Prota na društvenoj mreži X.

Talijanski mediji ističu kako je 40-godišnji Modrić odmah pokazao da će biti ključni igrač Milana u novoj sezoni i kako se, u biti, on "Harry Poter dodavanja". Njegova preciznost, vizija i sposobnost da kontrolira ritam utakmice ocijenjeni su kao kvalitete koje rossonerima mogu donijeti dodatnu dimenziju u igri.

