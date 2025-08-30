Legenda o Dalićevom potezu i aferi: 'Reprezentacija nije ničija privatna stvar'

Dražen Besek, bivši nogometaš Varteksa, Dinama, Olimpije iz Lubljane, Ikast FC-a, gost je u novom podcastu Net.hr-a "Maksanov korner". S Besekom smo, u njegovom prvom podcastu ikad, prošli brojne teme u skoro sat i pol vremena. Jedna od tema je bila i afera u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji - slučaj Luka Sučić.

Da je bila jasna komunikacija između Luke Sučića i Zlatka Dalića, vjerujem da ne bi došlo do nesuglasica. Ili je prezentacija komunikacije bila pogrešna. Reprezentacija nije ničija privatna stvar, svatko ima svojih obveza i odgovornosti. Dražen Besek 27. kolovoza u podcastu Net.hr-a 'Maksanov korner'.

'Komunikacija je trebala biti jasnija'

Zlatko Dalić je 18. kolovoza 2025. objavio popis za rujanske kvalifikacije bez Luke Sučića. Razlog je taj što je Sučić napustio okupljanje i otišao na sestrinu svadbu, iako je prethodno tražio dopuštenje, te je tako propustio utakmicu protiv Češke na Opus Areni, koju su Vatreni i bez njega glatko dobili. Dalić nije Sučiću "mogao zabraniti" odlazak, ali je poručio da razmisli o prioritetima, te ga je privremeno suspendirao.

O situaciji oko Luke Sučića i njegovom izbacivanju iz reprezentacije od strane Zlatka Dalića, Dražen Besek govori:

"Da je bila jasna komunikacija između Luke Sučića i Zlatka Dalića, vjerujem da ne bi došlo do nesuglasica. Ili je prezentacija komunikacije bila pogrešna. Reprezentacija nije ničija privatna stvar, svatko ima svojih obveza i odgovornosti. Teško mi je ovu situaciju komentirati jer premalo znam da bi mogao reći u pravu je izbornik ili igrač. Svatko za sebe može naći pozitivne stvari, ali njih dvoje znaju kako su komunicirali i bilo bi za sve najbolje, da jedan i drugi daju izjavu o čemu se radi i onda je riješena priča. Kažem, premalo znam i teško mi je pričati o tome. Komunikacija je osnovni faktor nerazumijevanja. Premalo znamo da bi mogli suditi jednu ili drugi stranu. Pravednost je najbitnija. Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju se živi i igra za srcem i teško je suditi tko je u pravu jer i mediji i svi mi ne znamo detalje, ne znamo kad se razgovaralo, kad se to dogodilo, što je tko kome rekao. U ovom slučaju je isto bitan tajming, kad se razgovaralo, što je kome rekao."

'Protiv Dalića neću ništa reći, ali dignuta je frka'

Neki kritičari tvrde da je Zlatko Dalić u ovom slučaju ispao licemjer. Slažete li se s tim?

"Protiv Dalića neću ništa reći, a teško je uistinu komentirati takvo što jer premalo znam, pogotovo da se stavljam na stranu, ili Sučićevu ili Dalićevu. Pravednost je ono čime se vodim. Moram biti pravedan u grupi ljufi, ako sam ja lider, ako je izbornik lider, on mora biti pravedan. Isto tako, ja sam svoje vjenčanje tempirao i planirao za period kad nema utakmica, obaveza u nogometu. Ne u toku prvenstva ili natjecanja, ali nismo svi isti. Dignuta je jedna frka. Ne vjerujem da je Luka Sučić zatvorio vrata reprezentaciji za sva vremena, jer bi to bila kazna koja je presedan. U krajnjoj liniji, doći će drugi izbornik i on će odlučiti hoće li ga zvati ili ne."

'Ja bi Sučića pustio bez kazne'

Kako bi ste vi, da ste na Dalićevom mjestu, riješili ovakvu situaciju s Lukom Sučićem?

"Dalić je morao tako postupiti zbog drugih igrača. Ja bi ga, kad me već pitate, pustio, ne bi ga kaznio, jer on u glavi ne bi imao fokus na utakmicu, ne bi bio za tu utakmicu i bolje da ga nema nego da glavom nije ovdje. Teško je, doveli ste me u situaciju u kojoj nisam bio. Javnost mi je sudi, a situacija je između mene i igrača, a javnost ne zna detalje. Teško je nekom u ovom slučaju prijepiti etiketu krivca."

