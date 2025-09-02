Izbacio Fenerbahče iz Lige prvaka pa nekoliko dana kasnije postao njegov nasjkuplji igrač ikada

Turski napadač Kerem Akturkoglu (26), koji je prije tri dana preselio iz Benfice u Fenerbahče, postao je najskuplje pojačanje u povijesti turskog velikana.

Akturkoglu je u Fener preselio za 22.5 milijuna eura.

Zanimljivo, turski velikan je angažirao Akturkoglua samo dva dana nakon što je svojim pogotkom izbacio Fenerbahče iz završne runde kvalifikacija Lige prvaka te u skupinu najjačeg klupskog natjecanja odveo portugalskog velikana.

Foto: Profimedia

Do sada je klupski rekord iznosio 19.5 milijuna eura koliko je Fenerbahče platio za Sevilli za marokanskog napadača u srpnju prošle godine.

Na trećem mjestu je transfer malijskog krila Dorgelesa Nenea iz RB Salzbura ovoga ljeta za 18 milijuna eura.

Novosti s tržišta nogometaša pratite na portalu Net.hr.

U pet najvećih transfera u povijesti Fenerbahčea je i Cengiz Under koji je u klub stigao u kolovozu 2023. iz Marseillea za 15 milijuna eura. Trenutačno je na posudbi u Los Angelesu.

Peto mjesto drži španjolski napadač Dani Guiza kojeg je Fener platio Mallorci 14 milijuna eura u srpnju 2008.

Fenerbahče će biti prvi suparnik zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi. Susret je na rasporedu 24. rujna u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Englezi prijelazni rok zaključili s rekordnom potrošnjom: 'Pomeli' su prijašnji rekord