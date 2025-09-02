Izbacio Fenerbahče iz Lige prvaka pa nekoliko dana kasnije postao njegov nasjkuplji igrač ikada
Do sada je klupski rekord iznosio 19.5 milijuna eura koliko je Fenerbahče platio za Sevilli za marokanskog napadača u srpnju prošle godine.
Turski napadač Kerem Akturkoglu (26), koji je prije tri dana preselio iz Benfice u Fenerbahče, postao je najskuplje pojačanje u povijesti turskog velikana.
Akturkoglu je u Fener preselio za 22.5 milijuna eura.
Zanimljivo, turski velikan je angažirao Akturkoglua samo dva dana nakon što je svojim pogotkom izbacio Fenerbahče iz završne runde kvalifikacija Lige prvaka te u skupinu najjačeg klupskog natjecanja odveo portugalskog velikana.
Do sada je klupski rekord iznosio 19.5 milijuna eura koliko je Fenerbahče platio za Sevilli za marokanskog napadača u srpnju prošle godine.
Na trećem mjestu je transfer malijskog krila Dorgelesa Nenea iz RB Salzbura ovoga ljeta za 18 milijuna eura.
Novosti s tržišta nogometaša pratite na portalu Net.hr.
U pet najvećih transfera u povijesti Fenerbahčea je i Cengiz Under koji je u klub stigao u kolovozu 2023. iz Marseillea za 15 milijuna eura. Trenutačno je na posudbi u Los Angelesu.
Peto mjesto drži španjolski napadač Dani Guiza kojeg je Fener platio Mallorci 14 milijuna eura u srpnju 2008.
Fenerbahče će biti prvi suparnik zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi. Susret je na rasporedu 24. rujna u Zagrebu.
POGLEDAJTE VIDEO: Englezi prijelazni rok zaključili s rekordnom potrošnjom: 'Pomeli' su prijašnji rekord