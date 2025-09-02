Sosa i Erlić prokomentirali kako su se snašli u novim klubovima: 'Jako sam sretan'

Hrvatska nogometna reprezentacija sprema se za dvije kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. Vatrene očekuje gostovanje na Farskim Otocima u šetak petog rujna, a potom tri dana kasnije bit će domaćin Crnoj Gori.

Priča dana je transfer hrvatske jedinice Dominika Livakovića u španjolsku Gironu iz turskog velikana Fenerbahčea.

Sve novosti o hrvatske nogometne reprezentacije pratite na portalu Net.hr.

Podsjetimo, Hrvatska u ovoj akciji neće moći računati na dvojac iz Manchester Cityja, Matea Kovačića i Joška Gvardiola. Pod upitnikom je i Josip Juranović pa je pozvan Ivan Smolčić da pokrije poziciju desnog beka.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili.

U priloženom videu poslušajše što su za reći imali hrvatski reprezentativci Martin Erlić i Borna Sosa.