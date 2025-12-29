Planuo stan u Kaštel Novome, vatra gutala sve pred sobom

NET I VOYO /
Požar je lokaliziran u 21.10 sati, a trenutno se radi na sanaciji požarišta
Oko 20.35 sati izbio je požar u stanu u Kaštel Novome na drugom katu kuće, javlja Dalmacija Danas. Vatra se brzo proširila.
Na teren su izašla dva vatrogasna društva s ukupno četiri vozila i 15 vatrogasaca, a na teren je stigla i policija.
Požar je lokaliziran u 21.10 sati, a trenutno se radi na sanaciji požarišta, potvrdili su iz DVD-a Kaštela.
Uzrok požara još nije poznat.