FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLUŽBE NA TERENU /

Planuo stan u Kaštel Novome, vatra gutala sve pred sobom

Planuo stan u Kaštel Novome, vatra gutala sve pred sobom
×
Foto: Dalmacija Danas

Požar je lokaliziran u 21.10 sati, a trenutno se radi na sanaciji požarišta

29.12.2025.
21:43
Maja Mahovlić
Dalmacija Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Oko 20.35 sati izbio je požar u stanu u Kaštel Novome na drugom katu kuće, javlja Dalmacija Danas. Vatra se brzo proširila.

Na teren su izašla dva vatrogasna društva s ukupno četiri vozila i 15 vatrogasaca, a na teren je stigla i policija.

Požar je lokaliziran u 21.10 sati, a trenutno se radi na sanaciji požarišta, potvrdili su iz DVD-a Kaštela. 

Uzrok požara još nije poznat. 

PožarKaštel Novi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SLUŽBE NA TERENU /
Planuo stan u Kaštel Novome, vatra gutala sve pred sobom