Mediteranska čarolija: Jelena Perčin i Ante Gelo otkrili kako provode romantični vikend

Cijenjeni hrvatski glazbenik, skladatelj i aranžer Ante Gelo (50), poznat po svom intenzivnom radnom tempu i brojnim suradnjama na domaćoj sceni, odlučio je uzeti kratak predah od obaveza, ali u dobrom društvu. Iako je isprva nastojao privatni život držati podalje od kamera, sve se promijenilo nakon što je Story snimio Gelu i glumicu RTL-ove serije "Divlje pčele" Jelenu Perčin (44) kako se strastveno ljube na dočeku Nove godine u Dubrovniku. Od tog trenutka svoju ljubav ne skrivaju, vać naprotiv - pojavljuju se zajedno na događajima i dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama. Tako su učinili i ovaj put te sa svojim pratiteljima podijelili prizore iz smještaja u glavnom gradu Malte, zemlje koju Hrvati rado posjećuju.

Idilični prizori iz Vallette

Video, objavljen bez ikakvog opisa, započinje kadrom jutarnje kave, stvarajući mirnu i opuštajuću atmosferu. Kamera se zatim polako kreće kroz elegantno uređen apartman, otkrivajući Jelenu Perčin koja stoji uz prozori. Vrhunac snimke je spektakularan pogled na povijesnu luku Vallette, s prepoznatljivim kamenim građevinama i morem koje se prostire u daljini. U pozadini svira romantična skladba Olivie Dean "So Easy (to Fall in Love)". Prizor je toliko upečatljiv da je izazvao lavinu pozitivnih reakcija među njegovim pratiteljima. Komentari poput "Koji predivni pogled" i "Predivnooo" ispunili su objavu, dok su neki u šali izrazili želju da se odmah presele na takvo mjesto, pišući: "Ja bih tamo mogla živjeti". Čini se da je Gelo uspio prenijeti djelić mediteranske čarolije i mira koji je pronašao na ovom popularnom otoku.

Odmor u dobrom društvu uoči novih izazova

Ovo putovanje na Maltu dolazi u vrijeme kada je glazbenik u središtu medijske pozornosti, ne samo zbog svojih profesionalnih uspjeha, već i zbog privatnog života. Zajednička objava s Mediterana samo je dodatno potaknula interes javnosti. Čini se da par zajedno uživa u zasluženom odmoru prije novih poslovnih obaveza koje Gela očekuju. Početkom 2026. godine, njegov rad nagrađen je prestižnom nagradom Music Pub za 2025. godinu, što je još jedna potvrda njegovog statusa jednog od najutjecajnijih glazbenika u regiji.

Osim toga, pred njim je i iznimno zahtjevan projekt – velika ljetna turneja "Nina Unplugged" s pjevačicom Ninom Badrić (53).

U sklopu turneje, koja započinje prvog srpnja na Ljetnoj pozornici u Opatiji, Gelo će ravnati impresivnim akustičnim orkestrom od preko dvadeset glazbenika, predstavljajući Ninine hitove u potpuno novim aranžmanima. Objava s Malte stoga nije samo prikaz lijepog putovanja, već i rijedak prozor u privatni svijet glazbenika koji svoju intimu inače vješto čuva od očiju javnosti.