Sharon Stone slomljena od boli, nakon duge bolesti preminuo joj i drugi brat

Hollywoodska ikona Sharon Stone (68) ponovno je zavijena u crno. Nakon niza teških gubitaka koji su pogodili njezinu obitelj posljednjih godina, glumica je objavila vijest o smrti svog najstarijeg brata, Michaela Stonea. Njegov odlazak dogodio se nešto više od godinu dana nakon iznenadne smrti mlađeg brata Patricka.

Odlazak najstarijeg brata nakon duge bolesti

Sharon Stone je na svom Instagram profilu podijelila tužnu vijest, obavijestivši pratitelje da je njezin brat preminuo u 74. godini. "Mike Stone, moj najstariji brat, preminuo je nakon duže bolesti. Želimo mu mir", napisala je kratko, ali dirljivo. Poput svoje slavne sestre, i Michael se bavio glumom.

Svoj filmski debi imao je 1990. godine, a publika ga pamti po ulogama u filmovima kao što su "Brisač" i "Malevolence". Posebno se ističe njegova uloga u vesternu "Brzi i mrtvi" iz 1995. godine, gdje je glumio uz Sharon, Russella Crowea (62) i Leonarda DiCaprija (51). Iako nije bio aktivan na društvenim mrežama, u svojoj posljednjoj objavi iz 2019. godine spomenuo je rad na "posebnom projektu" i izrazio zahvalnost na prilici da radi s "nevjerojatno dobrim ljudima". Nakon objave o njegovoj smrti, brojne kolege i prijatelji izrazili su sućut obitelji Stone.

Iznenadna smrt mlađeg brata Patricka

Michaelov odlazak uslijedio je nakon što je obitelj u veljači 2023. godine doživjela još jedan strašan udarac. Mlađi brat glumice, Patrick Joseph Stone, preminuo je iznenada u 57. godini od posljedica srčanog udara. Vijest je tada potvrdila sama Sharon Stone u suzama putem videa na Instagramu. "Da, istina je, jučer smo izgubili mog brata Patricka Josepha Stonea od srčanog udara", rekla je vidno potresena. "Kao i svaka obitelj, zahvaljujemo vam na ljubavi i podršci u ovom vremenu neizmjerne tuge." Patrickova smrt posebno je shrvala njegovu suprugu Tashu, koja je u dirljivoj objavi opisala svoju bol. "Čini mi se kao da mi je srce iščupano iz grudi. Patrick je otišao biti s našim slatkim Riverom... Ne znam što drugo reći, bio je moj svijet", napisala je, dodavši kako su proveli dvadeset godina zajedno i da se osjeća izgubljeno bez svog najboljeg prijatelja i srodne duše.

Tragedija koja je prethodila svemu

Tasha je u svojoj objavi spomenula "slatkog Rivera", sina kojeg je imala s Patrickom, a čija je sudbina duboko potresla cijelu obitelj Stone. U kolovozu 2021. godine, dječak River, koji je bio i glumičino kumče, preminuo je sa samo jedanaest mjeseci. Pronađen je u svom krevetiću s potpunim zatajenjem organa. Sharon je tada očajnički molila svoje pratitelje za molitvu. "Mom nećaku i kumčetu Riveru Stoneu danas je dijagnosticirano potpuno zatajenje organa. Molim vas, molite se za njega. Trebamo čudo", napisala je uz fotografiju dječaka priključenog na aparate. Nažalost, čudo se nije dogodilo. Gubitak djeteta ostavio je neizbrisiv trag na Patricku i cijeloj obitelji.