Leonardo DiCaprio 'dejtao' je s najzgodnijim ženama svijeta: Možete li ih sve nabrojati?

Holivudskom glumcu Leonardu DiCapriju već se godinama svi javno rugaju zbog njegovog ljubavnog života, no činjenica je da je kroz godine bio u vezama s nekim od najpoznatijih i najatraktivnijih žena na svijetu.

51-godišnji holivudski glumac povezivan je s nizom supermodela, uključujući Gisele Bündchen, Bar Refaeli i Irinom Shayk, ali i s poznatim glumicama kao što su Demi Moore i Blake Lively.

Trenutno je u vezi s talijanskom manekenkom Vittorijom Ceretti, što je ponovno pokrenulo rasprave o njegovim ljubavnim izborima. Ono što posebno privlači pažnju jest nepisano "pravilo" koje mu se pripisuje - da ne dejta žene starije od 25 godina. Taj obrazac ponavlja se već godinama i često je predmet šala na društvenim mrežama. Unatoč svemu, njegove bivše partnerice redom su uspješne, poznate i smatrane među najljepšima u industriji.