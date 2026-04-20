Duge noge u prvom planu: Crnokosa Varaždinka zapalila špicu u upečatljivoj mini haljinici

Toplo proljetno sunce izmamilo je brojne Varaždince i njihove goste na ulice, pretvarajući povijesnu jezgru grada u pravu malu modnu pistu na otvorenom. Šetnja centrom bila je savršena prilika za uživanje u lijepom vremenu, ali i za pokazivanje modnog izričaja koji ni ove sezone nije razočarao.

Na ulicama se mogla vidjeti zanimljiva kombinacija stilova, od klasične elegancije s naglaskom na bijele košulje i strukturirane sakoe, do opuštenijih proljetnih kombinacija s cvjetnim uzorcima i boho detaljima koji su najavili dolazak toplijih dana. Varaždinke i Varaždinci još su jednom dokazali da prate trendove, ali ih uvijek interpretiraju na svoj način.

Ipak, u moru zanimljivih kombinacija, posebnu pažnju privukla je zgodna dugokosa crnka koja je bez sumnje bila jedna od najupečatljivijih pojava na špici. Za svoju proljetnu šetnju odabrala je lepršavu kratku haljinicu s boho uzorkom koja je savršeno istaknula njezine duge noge.

Cijeli outfit zaokružila je udobnim tenisicama i velikim sunčanim naočalama, čime je postigla idealan spoj ležernog i trendi izgleda. Upravo zahvaljujući toj kombinaciji, ova dama lako se izdvojila iz mase i privukla poglede brojnih prolaznika.

Kako je izgledala proljetna špica u Varaždinu i tko je sve prošetao gradom, pogledajte u našoj galeriji.

