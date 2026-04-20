Vatrogasci na Krku 'upecali' Twinga: Pogledajte izvlačenje automobila iz mora

Vatrogasci JVP Krk zaprimili su u nedjelju u 20.10 sati dojavu o vozilu koje je palo u more. Srećom, znalo se da se u automobilu ne nalaze ljudi.

Vatrogasci su izašli na intervenciju s dva vozila i tri vatrogasca. Kada su stigli na mjesto nesreće potvrdili su da je vozilo prazno i krenuli su u izvlačenje. Osigurali su mjesto intervencije. Policajcima su pružili tehničku podršku rasvjetom, a vučnoj službi pomogli prilikom izvlačenja vozila iz mora. Hoće li se Twingo uspjeti spasiti, za sada je nepoznanica.