Nedjeljna sunčana idila! Zagrepčani u Maksimiru, Splićani na Bačvicama: Ovo je čista uživancija

Sunčanu nedjelju mnogi su Hrvati iskoristili za odmor, a poznato je da nema boljeg načina opuštanja od onog u prirodi.

Zagrepčani su tako od gradske vreve pobjegli u Maksimir pa iskoristili lijepo vrijeme za šetnju parkom i opuštanje uz bajkovita maksimirska jezera. Istovremeno, u Splitu je vladala posve drugačija, ali jednako opuštena atmosfera.

Splićani su se tako prepustili svojoj omiljenoj aktivnosti - piciginu, igri koja je neizostavni dio lokalnog identiteta.

Ljubitelji ove jedinstvene igre jedva su dočekali povratak na pijesak Bačvica, gdje su i ove nedjelje, uz smijeh i već uvježbane poteze, uživali u suncu, moru i društvu.