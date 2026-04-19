Pogledajte kakve 'monstrume' je Trump dovukao na Bliski istok: Jedan je nedavno bio u Hrvatskoj

SAD je 13. travnja započeo blokadu iranskih luka nakon što je zemlja naznačila da će brodovi koji prolaze kroz Hormuški tjesnac morati plaćati pristojbu. Američka vojska tvrdi da je unutar 36 sati od blokade "potpuno zaustavila ekonomsku trgovinu koja je ulazila i izlazila iz Irana morem".

Američka blokada je ogroman pothvat u koji je uključeno više od 10.000 američkih vojnika. Blokadu, između ostalih, provodi nekoliko razarača s navođenim raketama klase Arleigh Burke, izvijestio je u nedjelju Sky News.

Među njima su USS Pinckney, USS Michael Murphy, USS Delbert D. Black, USS Rafael Peralta i USS Spruance. Brodovi, prvi put razvijeni 1991. godine, imaju normalnu posadu između 329 i 359 ljudi i sposobni su ispaljivati ​​​​i Tomahawk rakete i torpeda.

Najveći ratni brod bio u Splitu

U operaciji u Arapskom moru sudjeluje i USS Abraham Lincoln, američki nosač zrakoplova klase Nimitz, uveden u službu 1989. godine. To je peti američki nosač zrakoplova klase Nimitz na nuklearni pogon.

Brodu se na Bliskom istoku pridružio najveći svjetski nosač zrakoplova, USS Gerald R. Ford, koji je nedavno prošao kroz Sueski kanal. Podsjetimo, taj je brod od 28. ožujka do 2. travnja boravio u Splitu radi planiranog posjeta i održavanja.

Riječ je o najvećem ratnom brodu ikada izgrađenom, s posadom od oko 4.500 članova i najmodernijom mornaričkom opremom, koji je posljednjih mjeseci bio aktivan u različitim međunarodnim misijama prije dolaska u Split. Brod je prethodno posjetio splitsku luku u listopadu 2025., a prvi put je u Split doplovio u lipnju 2023. godine.

SAD je također poslao amfibijske brodove u regiju, dizajnirane za iskrcavanje i podršku kopnenim snagama. Među njima su USS Tripoli i USS New Orleans. Najmanje jedan brzi obalni borbeni brod klase Independence, USS Canberra, sudjelovao je u blokadi.

Ukupno SAD ima više od 12 ratnih brodova te 100 borbenih i nadzornih zrakoplova koji sudjeluju u operaciji. Američko središnje zapovjedništvo kaže da je od početka blokade vratilo najmanje 23 broda.

