Najveći američki nosač zrakoplova stigao u Split: Pogledajte kako izgleda grdosija

USS Gerald R. Ford (CVN-78), najveći i najmoderniji američki nosač zrakoplova, stigao je u subotu u Split u sklopu planiranog posjeta luci i održavanja.

Tijekom posjeta, posada nosača ugostit će lokalne dužnosnike i ključne čelnike kako bi odali priznanje snažnom i trajnom savezu između SAD-a i Hrvatske.

"Jedinice američke mornarice često posjećuju Hrvatsku radi održavanja, zajedničke obuke i odmora, a mornari borbene skupine USS Gerald R. Forda ponosni su što nastavljaju tu tradiciju", ističe se u priopćenju Veleposlantsva SAD-a u Hrvatskoj.

Blizak odnos s NATO saveznicom

Također se navodi da im ovaj posjet pruža važnu priliku da uživaju u bogatoj kulturi i prirodnim ljepotama Hrvatske, a SAD-u daje novu priliku za suradnju s vitalnim saveznikom i daljnje jačanje odnosa SAD-a i Hrvatske, koji je utemeljen na zajedničkim vrijednostima i sigurnosnim interesima.

"USS Gerald R. Ford posljednji je put u Splitu boravio u listopadu 2025. godine. Ovaj posjet luci naglašava naš blizak odnos i kontinuirano obrambeno partnerstvo s Hrvatskom, cijenjenom saveznicom i prijateljicom u NATO-u", dodaje se u priopćenju.

Može nositi 75 aviona

Podsjetimo, nosač se u Split usidrio i u svibnju prošle godine u Splitu, u sklopu bilateralne vojne suradnje MORH-a i Oružanih snaga SAD-a.

Bio mu je to drugi posjet najvećem dalmatinskom gradu, a tada je na njemu bilo oko pet tisuća članova posuda.

Nosač je dugačak kao tri nogometna igrališta i može nositi 75 aviona.

