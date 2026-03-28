Legendarni neženja bio je magnet za lijepe žene, a o njegovim romansama svi su pričali

Derek Jeter nije bio samo bejzbolska ikona, bio je lice New York Yankeesa, simbol Major League Baseballa i jedna od najvećih sportskih zvijezda svoje generacije. Dok je na terenu rušio rekorde i osvajao prvenstva, njegov privatni život bio je podjednako intrigantan, redovno puneći medijske stupce.

Jeterov status superzvijezde otvorio mu je vrata A-liste slavnih, a njegove veze s poznatim damama redovno su izazivale pažnju javnosti. Od romanse s glazbenom divom Mariah Carey, preko veza s Larom Dutt, Jordanom Brewster i Jessicom Biel, pa sve do turbulentne ljubavne priče s Vanessom Minnillo, njegov privatni život bio je gotovo jednako medijski atraktivan kao njegova igra. Najduža veza bila je ona s glumicom Minkom Kelly, dok je konačno mir pronašao s manekenkom Hannah Davis, s kojom je vjenčan od 2016. i ima četvero djece.

Na terenu, Jeter je bio nepobitan pobjednik i vođa. Cijelu dvadesetogodišnju karijeru proveo je u dresu Yankeesa, osvojivši pet puta World Series i 2000. godine proglašen MVP-em finala. Četrnaest puta biran u All-Star momčad, s 3.465 udaraca završio je šesti na vječnoj MLB ljestvici. Nadimci "Captain Clutch" i "Mr. November" najbolje opisuju njegovu sposobnost da blista kad je najvažnije, a 2003. imenovan je kapetanom Yankeesa. Nakon karijere ostao je u bejzbolu kao suvlasnik i izvršni direktor Miami Marlinsa, potvrdivši da njegova strast prema igri nikad nije nestala.

Derek Jeter ostaje rijetka vrsta sportaša legenda na terenu, zvijezda izvan njega i kapetan koji je oblikovao zlatno doba Yankeesa. Njegovo ime zauvijek će biti povezano s uspjesima, stilom i statusom jedne od najvećih sportskih ikona modernog doba.

