Je li ovo dobro za nas? Vlada odobrila uplovljavanje američkog ratnog nuklearnog broda u Hrvatsku

Vlada je na sjednici donijela Odluku o davanju odobrenja za uplovljavanje američkog ratnog nuklearnog broda u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i njegov boravak u luci.

Ova procedura je uobičajena za strane ratne brodove na nuklearni pogon, no trenutak u kojem se ovaj posjet događa izaziva veliku pozornost javnosti. Sjedinjene Američke Države su u četvrtom tjednu rata s Iranom, a američka flota u regiji, uključujući i nosače zrakoplova, meta je čestih pokušaja napada iranske vojske i njezinih posrednika.

Posebni sigurnosni protokoli

Iako Vlada u priopćenju nije precizirala o kojem se plovilu radi izvjesno je da je riječ o jednom od nosača zrakoplova klase Nimitz ili Gerald R. Ford, ili pak o nuklearnoj podmornici.

Dolazak ovakvog broda zahtijeva posebne sigurnosne protokole i odobrenja. Potrebna je kontrola i nadzor nuklearnog pogona dok je brod u luci. Osim toga luka i okolni akvatorij trebaju biti osiguran u suradnji s hrvatskom policijom i vojskom. Također potrebna je i logistička potpora, odnosno opskrba i odmor posade koja broji tisuće vojnika.

Hrvatska je i ranije ugošćivala američke nosače zrakoplova, poput USS George H.W. Busha ili USS Harry S. Trumana. U splitski akvatorij uplovljavali su kao znak snažnog partnerstva unutar NATO-a.

Zasad nema službenih informacija o tome koliko će se brod zadržati u hrvatskim vodama niti je li ovaj posjet povezan s rotacijom snaga koje sudjeluju u operacijama na Bliskom istoku.

