'Trump je spreman otvoriti vrata pakla' ako Iran ne prihvati uvjete! Rakete i dronovi lete prema Izraelu

Rat na Bliskom istoku ušao je u 27. dan. SAD je poslao Iranu plan od 15 točaka za okončanje rata, koji navodno uključuje zahtjeve za smanjenje iranskog nuklearnog programa i pristup brodovima kroz Hormuški tjesnac. Iran je američke zahtjeve nazvao "pretjeranima" i rekao da će okončati rat "kada odluči", prema državnim medijima, a dužnosnik je rekao da prijedlog "nije pozitivan".

Nakon što je Teheran odbacio plan, Bijela kuća izjavila je da su SAD "vrlo blizu ispunjavanja ključnih ciljeva u Iranu", ali je upozorila da je Donald Trump spreman "osloboditi pakao" ako Iran ne prihvati poraz. Trump je kasnije inzistirao da su pregovori još uvijek u tijeku i tvrdio da Iran "tako očajnički želi sklopiti dogovor".

Američki predsjednik zatim se rugao Teheranu, rekavši da "nikada nije bilo šefa zemlje koji je manje želio taj posao". SAD šalje više od 1000 dodatnih vojnika iz zračno-desantne jurišne jedinice na Bliski istok, unatoč Trumpovim pričama o mogućem miru - a Iran je upozorio na "razorni napad" ako američki nosač zrakoplova dođe u domet raketa.

Više od 10.000 vojnih ciljeva u Iranu pogođeno je od početka rata, prema podacima američkog Središnjeg zapovjedništva. Iran i Izrael nastavljaju razmjenjivati ​​napade, a Teheran također cilja na američke saveznike u Perzijskom zaljevu, uključujući Kuvajt, Saudijsku Arabiju i Bahrein.

Izrael nastavlja napadati Libanon u svojoj borbi protiv Hezbollaha i planira zauzeti područja na jugu kako bi stvorio "obrambeni tampon" u svojoj borbi s militantima koje podržava Iran.

Iran želi dogovor pod svaku cijenu, tvrdi Trump

Reuters: Iran ima poseban uvjet za prekid vatre

Trump: SAD nije imao izbora nego ići u rat

Iranski rat je 'katastrofa za svjetska gospodarstva'

6.30 - Boris Pistorius, njemački ministar obrane, nazvao je rat na Bliskom istoku "katastrofom za svjetska gospodarstva".

Sukob je uzrokovao nagli porast cijene nafte i plina posljednjih tjedana, a u nekoliko je navrata premašio granicu od 100 dolara po barelu.

Šef naftne industrije optužuje Iran za 'ekonomski terorizam'

6.28 - Sultan Al Jaber, izvršni direktor Nacionalne naftne kompanije Abu Dhabi, opisao je svako ograničenje prolaza kroz Hormuški tjesnac od strane Irana kao "ekonomski terorizam".

U govoru u SAD-u, Al Jaber je rekao:

"Kada Iran drži Hormuz kao taoca, svaka nacija plaća otkupninu, na benzinskoj pumpi, u trgovini, u ljekarni. Nijedna zemlja ne smije destabilizirati globalno gospodarstvo na ovaj način. Ne sada. Ne nikada."

Tijekom sastanka s američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom, Al Jaber je također inzistirao da je slobodan prolaz kroz tjesnac jedino rješenje za stabilizaciju globalnih tržišta.

Porasle cijene nafte na azijskim tržištima

6.20 - Cijene nafte na azijskim tržištima rastu danas nakon što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio da Iran trenutno nema namjeru pregovarati sa SAD-om.

Araghchi je u srijedu za državne medije rekao da su kontakti između Teherana i Washingtona posredovani putem prijateljskih zemalja te da to ne znači kako se pregovori odvijaju. Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je da se iranski čelnici „boje" priznati da su u razgovorima.

Brent sirova nafta porasla je 1,6 posto na 96,75 eura po barelu, dok je West Texas Intermediate bio viši 1,4 posto, na 85,50 eura po barelu.

Izrael i UAE odgovaraju na iranske rakete

6.00 - izraelska vojska izvela "val napada velikih razmjera na Iran". IDF je sada izjavio da je identificirao rakete lansirane iz Irana i da njegovi obrambeni sustavi "djeluju kako bi presreli prijetnju". Ministarstvo obrane UAE također je izjavilo da odgovara na "dolazne prijetnje raketama i dronovima iz Irana".

Inzistira na tome da su zvukovi koji se čuju "rezultat presretanja raketa i dronova od strane sustava protuzračne obrane".