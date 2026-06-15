Donna pokorila London, Hamilton oživio Ferrari, Knicksi ispisali povijest

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Ćaleta-Car uoči Engleske: Bitno je da ne izgorimo od želje, moramo biti hladne glave

Bitno je da ne izgorimo od želje, protiv Engleske moramo biti hladne glave, kazao je Duje Ćaleta-Car na druženju s novinarima u kampu hrvatske reprezentacije u Alexsandriji.

Stoper Lyona, koji je prošle sezone proveo na posudbi u Real Sociedadu, za reprezentaciju je upisao 38 nastupa i jedan gol, protiv Malte 2021.

"Čeka nas teška utakmica. Moramo biti kompaktni, jer imaju dosta jake individualce. Ispred nas su još tri dana, spremni smo i čekamo dobru utakmicu. Najvažnije da sve što smo radili na pripremama sprovedeno na terenu, ekipa je spremna," kazao je Ćaleta-Car.

Jedinu sezonu je proveo u Southamptonu gdje je iskusio engleski nogomet.

"Jedna sezona engleskog nogometa je iza mene. Nije ostala u najboljem sjećanju, ispali smo, i nisam igrao koliko sam želio. No osjetio sam engleski nogomet, atmosferu i stadionu, bilo je to veliko iskustvo.

Otkrio je i tko ga je najviše impresionirao

"Izdvojio bi Kanea, on me oduševio. Njegove kretnje, postavljanja, u svakom trenutku se vidi da je majstor."

Jednu utakmicu iz engleski dana posebno pamti, remi 3-3 protiv Arsenala.

"To mi je jedna od najljepših uspomena. Nisam mogao niti sanjati da ću zabiti gol, vodili smo 3-1, ali je na kraju bilo 3-3.

S reprezentacijom je sudjelovao na World Cupu u Rusiji, osvojivši srebro.

"Važno je imati iskustvo velikih natjecanja, bilo to SP ili EP, znamo što nas čeka i vjerujem da ćemo biti spremni za sve izazove."

Protiv "Gordog Albiona" je imao priliku nastupiti na otvaranju EP-a 2020. godine. Englezi su slavili 1-0.

"Za mene je to bilo veliko iskustvo. Kada se izgubio znaš da možeš bolje, premda smo odigrali dobru utakmicu. Gledali smo i neke isječke iz te utakmice. Znamo sve njihove kvalitete.

Hrvatska među zadnjim nastupa na SP-u koji je počeo 11. lipnja.

"Gledajući druge, jedva čekamo da sve počne. Dosta se sve odužilo, zatvaramo zadnji krug. Najvažnija je srijeda i da budemo spremni. Bitno je da ne izgorimo od želje, moramo biti hladne glave.

F1: Lewis Hamilton osvojio VN Katalonije i došao do prve pobjede u Ferrariju

Sedmerostruki svjetski prvak u formuli 1 41-godišnji Britanac Lewis Hamilton je u nedjelju na Velikoj nagradi Katalonije došao do svoje 106. pobjede, ali prve za upravljačem Ferrarija, čime je značajno smanjio zaostatak u redoslijedu Svjetskog prvenstva, jer je vodeći Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) morao odustati pet krugova prije kraja.

Britanci su po treći put u povijesti, a prvi put nakon 1968., okupirali sva mjesta na pobjedničkom postolju, jer su se Hamiltonu pridružili George Russell (Mercedes) i aktualni svjetski prvak Lando Norris (McLaren).

"Hvala vam neizmjerno, pomogli ste mi da ostvarim ovaj svoj san", poručio je Hamilton nakon članovima svoje ekipe putem radio veze nakon što je prošao ciljnu crtu.

"Forza Ferrari", uskliknuo je dvaput rekorder po broju pobjeda (106) i uspinjanja na pobjedničko postolje (206), a postao je i najstariji pobjednik utrke u posljednjih 56 godina, od Australca Jacka Brabhama koji je 1970. imao gotovo 44 godine kad je slavio na Velikoj nagradi Južne Afrike.

Hamilton je na svoju 106. pobjedu čekao od Velike nagrade Belgije 2024., a do nje je došao rekordnim sedmim trijumfom na stazi Circuit de Catalunya u predgrađu Barcelone, zahvaljujući svojoj odličnoj vožnji, ali i sjajno odrađenom poslu vodstva Ferrarijeve ekipe.

Najveći gubitnik nedjeljne utrke je 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli, koji je u završnici utrke sjajnim manevrom uspio prestići momčadskog kolegu Georgea Russella i zasjesti na drugo mjesto, ali je nedugo nakon toga, pet krugova prije kraja otkazao njegov bolid, čime je zaustavljen njegov pobjednički niz koji je trajao pet utrka.

Antonelli je tako ostao na 156 bodova, a Hamilton je došao do 115. Treći je Russell sa 106 bodova.

Sljedeća, osma utrka u ovoj sezoni na rasporedu je za dva tjedna, a vozit će se na domaćem terenu Red Bulla u austrijskom Spielbergu.

Veliko iznenađenje na SP-u: Australci iznenadili nemoćne Turke

U dvoboju 1. kola D skupine Svjetskoga nogometnoga prvenstva u Vancouveru je Australija pobijedila Tursku s 2-0 (1-0).

Australci su poveli pogotkom Nestory Irankunde u 27. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Connor Metcalfe (75).

Momčad izbornika hrvatskih korijena Tonya Popovića odigrala je izvanrednu utakmicu, s količinom trke i agresivnosti iznenadili su Turke, koji su imali posjed lopte, ali su se njihovi napadi razbijali o australski bedem, predvođen gorostasnim stoperima Harryem Soutarom i Cameronom Burgessom, te sjajnim vratarem Patom Beachom.

U 27. minuti omaleni, 20-godišnji Irankunde pobjegao je svojim čuvarima i plasirao loptu pored nemoćnog turskog vratara. Igrač Watforda i dijete izbjeglica iz Burundija, jedan je od najvećih australskih talenata. Sudbinu Turaka zapečatio je preciznim udarcem s 20-tak metara igrač St. Paulija Metcafle.

Turci su imali 72 posto posjeda lopte i uputili čak 30 šuteva prema vratima, od čega je većina završila u bloku požrtvovnih Australaca.

Abdulkerim Bardakci bio je samo nekoliko centimetara udaljen od gola u 30. minuti kada je njegov pokušaj s distance vratar Patrick Beach skrenuo u vratnicu.Turci su drugo poluvrijeme krenuli još odlučnije i potpuno stisnuli Australce. Arda Güler je imao nekoliko opasnih udaraca izdaleka, a najbolju priliku za Turke propustio je Kerem Aktürkoglu, koji je iz blizine volejem šutirao ravno u Beacha. Calhanogluov pokušaj iz slobodnog udarca Beach je sjajno obranio i zaslužio epitet igrača utakmice.

U drugoj utakmici skupine SAD je s 4-1 slavio protiv Paragvaja.

NBA: Knicksi prvaci nakon 53 godine

New York Knicksi svladali su San Antonio Spurse 94-90 u petoj utakmici NBA finala i s 4-1 u pobjedama osvojili naslov prvaka nakon 53 godine.

Briljantnu je utakmicu odigrao Jalen Brunson s 45 poena, uz 52 posto šuta za dva i 57 posto za tri poena. Slijedili su ga Mikal Bridges s 14 i Josh Hart s 13 poena.

Brunson je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) finalne serije.

U redovima Spursa najbolji je bio 'rookie' Dylan Harper s 25 poena, dok je najveća zvijezda Viktor Wenbayama ubacio relativno skromnih 19, ali je zabilježio 14 skokova i šest blokada.

Bila je to još jedna utakmica u kojoj su Spursi vodili najvećim dijelom, pred kraj prvog poluvremena i 16 razlike, ali su ih Knicksi stigli i prestigli u samoj završnici.

Pobjeda u petoj utakmici finala kruna je sjajnog doigravanja New Yorka koji je kroz play off prošao dominantno, ukupnim omjerom 16-3 i ostvario osam pobjeda na gostovanjima u nizu.

Donna Vekić osvojila najveći trofej u karijeri u londonskom Queen's Clubu

Aktualna olimpijska doprvakinja Donna Vekić došla je u nedjelju do najvrjednijeg trofeja u karijeri, kad je u statusu "sretne gubitnice" iz kvalifikacija u finalu WTA 500 turnira na travnatoj podlozi u londonskom Queen's Clubu pobijedila domaću miljenicu Emmu Raducanu sa 6-0, 7-6 (6).

Vekić je u svom 15. finalu na WTA Touru došla do petog naslova i drugog na travnatoj podlozi.

Briljantno je 29-godišnja Osječanka otvorila dvoboj protiv šest godina mlađe Emme Raducanu i gotovo bez pogreške odigrala prvih sedam gemova. Britanka jednostavno nije znala kako bi osvojila gem. Triput je Vekić slomila njen servis i ostavila ju bez prilike za 'break' pa je za 29 minuta osvojila prvi set sa 6-0.

Donna je osvojila i prvi gem u drugom setu, ali onda se i Raducanu uključila u ovaj finalni dvoboj. U trećem gem je došla do prvog 'breaka', ponovno je oduzela servis Vekić i u sedmom gemu te došla do vodstva 5-2.

Iako se činilo da je treći set neizbježan, Vekić nije razmišljala na taj način i nije se predavala. U osmom gemu je vratila jedan 'break', zadržala servis, a onda još jednim 'breakom' izjednačila na 5-5.

Od sljedećih deset poena Osječanka je osvojila njih osam i time došla do dvije meč-lopte. Raducanu je ostala mentalno snažna i s dva dobra servisa se izvukla. No, poen poslije je bila suočena s trećom meč-loptom, ali je i tada odigrala hladnokrvno i precizno. U konačnici je Britanka osvojila 12. gem drugog seta i odvela ga u 'tie-break'.

Vekić je na početku bila nadomoćna i osvojila četiri od prvih pet poena za 4-1. No, uporna i borbena Raducanu se vratila do 4-4. Kod rezultata 5-5 Donna je došla do 'mini-breaka' i četvrte meč-lopte, ali se Raducanu još jednom spasila. No, dva poena poslije, spasa više nije bilo. Poslala je loptu izvan granica igrališta na petu meč-loptu svoje suparnice, čime je Donna Vekić osvojila svoj peti WTA naslov u karijeri.

Bilo je to Donnino 15. finale u kojem je prekinula čekanje na peti naslov koje je trajalo od Monterreya 2023.

Emma Raducanu je ostala na jedinom naslovu osvojenom još 2021., kad je postala jedina kvalifikantica koja je osvojila US Open. Britanka je do ove godine čekala na svoje novo finala, ali je i ovo u njenom gradu završilo kao i ono u Cluju, bez pobjedničkog trofeja u rukama.

Osvojeni bodovi će Donni Vekić donijeti pomak od 44 mjesta na WTA ljestvici pa će od ponedjeljka ponovno biti najbolje rangirana hrvatska tenisačica, a naći će se na 32. poziciji, mjesto iza Emme Raducanu koja će napredovati za 11 pozicija u odnosu na ovaj tjedan.