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'I AM FROM BOSNIA...' /

Ovako supruga Edina Džeke provodi vrijeme u Americi: Poruka s majice postala viralni hit

Ovako supruga Edina Džeke provodi vrijeme u Americi: Poruka s majice postala viralni hit
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Foto: Mimmo Carriero-EXCL/IPA/Sipa Press/Profimedia

Dok se u pozadini vidi panorama Los Angelesa, najviše fanova oduševljeno je komentiralo majicu s upečatljivim natpisom

15.6.2026.
8:18
Hot.hr
Mimmo Carriero-EXCL/IPA/Sipa Press/Profimedia
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U jeku nogometne groznice koja trese svijet, dok se oči javnosti upiru u Svjetsko prvenstvo 2026. godine, jedna objava na Instagramu posebno je odjeknula među fanovima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Amra Džeko (41), uspješna manekenka i supruga kapetana nogometne reprezentacije Edina Džeke (40), podijelila je iz fotografiju iz Los Angelesa, a poruka s njezine majice postala je neslužbena himna navijača spomenetu države. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amra Džeko (@amradzeko)

Dok se u pozadini vidi panorama Los Angelesa, najviše fanova oduševljeno je komentiralo majicu s upečatljivim natpisom: "I AM FROM BOSNIA TAKE ME TO AMERICA" ("Ja sam iz Bosne, povedite me u Ameriku").

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amra Džeko (@amradzeko)

Inače, rođena kao Amra Silajdžić u Sarajevu, karijeru je započela sa šesnaest godina pobjedom na natjecanju Metropolitan Top Model, što ju je odvelo u Pariz, a kasnije i u Sjedinjene Države. Ondje je ostvarila i uloge u serijama poput "Entourage" i "CSI: NY", a okušala se i kao poduzetnica suosnivanjem platforme Orea. 

Amrina fotografija izazvala je lavinu reakcija. Među prvima se javio redatelj Haris Dubica s komentarom "Welcome Home" ("Dobrodošla kući"), aludirajući na njezin povratak u Los Angeles. Većina pratitelja s oduševljenjem je pozdravila njezinu poruku i izgled, upućujući joj komplimente poput "Naša Amra lijepa" i "Ljepotoooo". Mnogi su se raspitivali gdje mogu nabaviti istu majicu, želeći i sami nositi simbol ponosa države Bosne i Hercegovine. 

Amra DžekoEdin DžekoSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.
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