Drava pala na rekordnih -194 centimetra, pritoci presušuju: 'Ovo je nova stvarnost'

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ALARMANTNI VODOSTAJI /

Vodostaji Drave i Dunava već mjesecima ruše negativne rekorde, a ozbiljniji oporavak rijeka zasad se ne nazire.

Kakvi su vodostaji Dunava i Drave te hoće li se stanje uskoro popraviti, za RTL Danas objasnio je Željko Kovačević, direktor Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu Hrvatskih voda.

Na Dravi je u Osijeku u srijedu u 14 sati zabilježen novi rekordno nizak vodostaj od -194 centimetra. Kovačević kaže da takvi rekordi posljednjih mjeseci više nisu rijetkost.

"U zadnja dva mjeseca mislim da smo u pet, šest navrata izvještavali o rekordnim niskim vodostajima na rijeci Dravi i Dunavu", rekao je.

Rijeke i pritoci ostaju bez vode

Problem nisu samo Drava i Dunav. Kovačević upozorava da su i pojedini pritoci, među kojima Vuka, Vučica i Karašica, na pojedinim dijelovima presušili.

Kao primjer prilagodbe takvim uvjetima naveo je Vukovar, gdje je na Vuki napravljena gumena pregrada kojom se voda zadržava u koritu. Tako je vodostaj Vuke neposredno uz ušće trenutačno oko tri metra viši od Dunava, a u rijeci je ostalo dovoljno vode i za riblji fond.

"Ključna riječ je prilagodba. To je neka nova stvarnost", poručio je Kovačević.

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