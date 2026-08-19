Austrijanci su napravili nešto čemu se nadamo i u Hrvatskoj: 'To je velika prekretnica'

MOŽEMO LI IŠTA NAUČITI? /

Austrijanci su napravili nešto što se nadamo čuti i u Hrvatskoj. Put vlakom od Graza do Klagenfurta skratili su za dva sata. I ne samo to taj isti vlak do Venecije putuje samo tri sata. Kako im je to uspjelo? Kada će nešto slično dogoditi kod nas?

Iz glavnog grada Štajerske krenuli smo prema glavnom gradu Koruške. Graz i Klagenfurt udaljeni su oko 140 kilometara, a donedavno je taj put vlakom trajao gotovo tri sata. Novom prugom danas je potrebno svega 41 minutu. Pa krenimo. Ili, što bi rekli Austrijanci: "Los geht's!" Upalili smo štopericu i krenuli na put na kojem ne stignete pogledati ni cijelu epizodu Igre prijestolja, a nekad za to vrijeme ni automobilom stići iz zagrebačke Dubrave na Trešnjevku. Za mene je ova vožnja imala još jednu posebnost, budući da sam se prvi put u životu vozio vlakom. A put je toliko kratak da smo jedva stigli snimiti i anketu među putnicima.

Railjet kojim smo putovali ima sedam vagona, više od 400 mjesta i tri razreda. U njemu su restoran, obiteljska i dječja zona. Austrijski Railjet duži je od 200 metara, a brzinom većom od 200 kilometara na sat može i voziti. Otprilike na polovici puta našli smo se duboko ispod zemlje, ispod planinskog masiva Koralpe. Vlak ondje prolazi kroz gotovo 33 kilometra dug Koralmtunnel i vozi oko 230 kilometara na sat.

Upravo je taj tunel jedan od ključnih razloga zbog kojih je put između Graza i Klagenfurta skraćen za više od dva sata. Gotovo 33 kilometra tunela prolaze se za svega osam do devet minuta. A kada smo ponovno pogledali štopericu, prošlo je već više od 40 minuta - točnije 41 minuta i 35 sekundi. Na kolodvoru u Klagenfurtu dočekala nas je Rosanna Zernatto-Peschel, glasnogovornica austrijskih željeznica, koja je na projektu Koralmbahna radila gotovo cijeli svoj radni vijek.

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