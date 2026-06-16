Eskalirala svađa oko kašnjenja vlaka: Putnik gušio strojovođu i bacio ga preko perona

Zasad nepoznati muškarac u ponedjeljak rano ujutro u njemačkoj saveznoj državi Baden-Württemberg napao je strojovođu s kojim se posvađao oko kašnjenja regionalnog vlaka, javlja Fenix.

U vlak je ušao oko 6.45 sati na kolodvoru Wyhlen te je navodno više puta blokirao vrata vagona. Kao što se navodi u izvješću policije, zbog njegovog poteza došlo je do kašnjenja vlaka, o čemu je strojovođa po dolasku na kolodvor u Rheinfeldenu putem razglasa obavijestio ostale putnike.

Osumnjičenik, kojem se očito nije svidjelo što su ga javno proglasili uzrokom kašnjenja, isprva je izašao iz vlaka, no ubrzo se vratio kako bi razgovarao sa strojovođom.

Gušio ga i bacio preko perona

Izbio je verbalni obračun, koji je ubrzo prerastao u fizički. Prema navodima policije, muškarac je strojovođu udario u lice, gušio ga i bacio preko perona. Potom je pobjegao s lica mjesta.

Policija je započela istragu i građane zamolila da im pomognu identificirati nasilnika. Riječ je o muškarcu plave kose starom oko 40 godina i visokom oko 170 centimetara. Nosio je bež pulover i crne hlače, a sa sobom je imao i mali crni bicikl.