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STRAŠAN SUDAR /

Nesreća na pružnom prijelazu kod Pakraca: Auto oduzeo prednost vlaku, teško ozlijeđena žena (73)

Nesreća na pružnom prijelazu kod Pakraca: Auto oduzeo prednost vlaku, teško ozlijeđena žena (73)
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Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/Ilustracija

Prednji dio lokomotive udario je u desnu bočnu stranu auta, koji je odgurnut po tračnicama

10.6.2026.
8:50
Dunja Stanković
Luka Stanzl/PIXSELL/Ilustracija
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Žena (73) teško je ozlijeđena sinoć u prometnoj nesreći u mjesto Prekopakra, koja se dogodila nakon što je automobil na pružnom prijelazu oduzeo prednost vlaku. 

Požeško-slavonska policija potvrdila je da se nesreća dogodila oko 20.50 sati u Ulici Dalibora Duchača.

Prema izvješću, 64-godišnji vozač automobila se dolaskom do pružnog prijelaza označenog Andrijinim križom i znakom stop, nije zaustavio prilikom prijelaza. 

Prednji dio lokomotive udario je u desnu bočnu stranu auta, koji je odgurnut po tračnicama, izvijestila je policija. 

Tom je prilikom teško ozlijeđena putnica iz vozila.

Protiv 64-godišnjeg vozača automobil slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. 

NesreĆaVlakLokomotivaSlavonija
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