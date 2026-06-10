Nesreća na pružnom prijelazu kod Pakraca: Auto oduzeo prednost vlaku, teško ozlijeđena žena (73)

Žena (73) teško je ozlijeđena sinoć u prometnoj nesreći u mjesto Prekopakra, koja se dogodila nakon što je automobil na pružnom prijelazu oduzeo prednost vlaku.

Požeško-slavonska policija potvrdila je da se nesreća dogodila oko 20.50 sati u Ulici Dalibora Duchača.

Prema izvješću, 64-godišnji vozač automobila se dolaskom do pružnog prijelaza označenog Andrijinim križom i znakom stop, nije zaustavio prilikom prijelaza.

Prednji dio lokomotive udario je u desnu bočnu stranu auta, koji je odgurnut po tračnicama, izvijestila je policija.

Tom je prilikom teško ozlijeđena putnica iz vozila.

Protiv 64-godišnjeg vozača automobil slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.