Zatočio i tukao ženu u Zagrebu, policija mu provalila u stan: Objavljeni detalji drame

Zagrebačka policija prijavila je 47-godišnjaka koji je u noći na nedjelju, na području Sesveta, zatočio i više puta tjelesno napao 33-godišnju članicu svoje obitelji, prijeteći da će je ubiti.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), policajci su u nedjelju ujutro postupali po dojavi o mogućem obiteljskom nasilju, a kako je vlasnik stana odbijao otvoriti vrata stana, policajci su taktičkom procjenom u pogodnom trenutku nasilno otvorili vrata. Po ulasku u stan tada nepoznati muškarac oglušio se na naredbe.

Kako bi ga spriječili u bijegu i odbili napad, nad njim su uporabljena sredstva prisile. Osumnjičeni muškarac je prilikom postupanja izgubio ravnotežu i pao, a liječnička pomoć pružena mu je u KB Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Nakon toga je priveden u službene prostorije gdje je utvrđeno da se radi o 47-godišnjaku, dodaje PUZ.

Predan pritvorskom nadzorniku

U stanu je zatečena i njegova 33-godišnja članica obitelji s vidljivim ozljedama kojoj je liječnička pomoć pružena u KBC Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.

Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je 47-godišnjak u subotu navečer i u noći na nedjelju u više navrata vrijeđao 33-.godišnjakinju te joj prijetio da će je ubiti. Sumnja se i da je 33-godišnjakinju zaključao u jednu od prostorija stana čime joj je ograničio slobodu te ju je više puta tjelesno napao.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 47-godišnjaka je podnesena kaznena prijava zbog teške tjelesne ozljede, prijetnje, nasilja u obitelji i protupravnog oduzimanja slobode te je predan pritvorskom nadzorniku.