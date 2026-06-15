Mladi vozač iz Međimurja dobio 4.640 eura kazne: Pogledajte gdje je završio njegov auto

Vozač (22) zaradio je kaznu od 4.640 eura zbog niza teških prometnih prekršaja koje je počinio u petak navečer u Paragu, a uz to je zadobio ozljede zbog kojih je završio u bolnici.

Međimurska policija utvrdila je da je oko 23.00 sata upravljao neregistriranim automobilom, prije stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom i dok je imao zabranu upravljanja motornim vozilom B kategoriju.

Uz to je u krvi imao 1,57 promila alkohola.

Auto završio na boku

S obzirom na to da nije prilagodio brzinu osobinama ceste ni vidljivosti, u zavoju je izgubio nadzor nad autom, sletio s kolnika i prednjim bočnim dijelom udario u dvorišnu ogradu kuće, a zatim i u drvo. Automobil se zbog siline sudara prevrnuo na bočnu stranu.

Foto: PU međimurska

Vozilo Hitne medicinske pomoći prevezlo ga je u čakovečku bolnicu gdje je zadržan na liječenju. Težina ozljeda naknadno će se okvalificirati.

"Zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 22-godišnjem vozaču prijeti novčana kazna u ukupnom iznosu od 4.640 eura, uz izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od devet mjeseci. Ujedno, vozaču će se u evidenciju vozačkih dozvola upisati 18 negativnih prekršajnih bodova", objavila je policija u priopćenju u ponedjeljak.