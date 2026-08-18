Kraj Zagreba u šumi hrpa mašina, frižidera i šute: Kako je zakopano smeće u Gospiću otkopalo nove priče?

Kraj Zagreba u šumi hrpa veš mašina, frižidera i šute. Institucije nemoćne. Kako je zakopano smeće u Gospiću otkopalo nove priče.

O otrovu u zemlji u Gospiću saborski zastupnici i ministri raspravljat će izvanredno za dva dana, a još uvijek nije jasno kako će točno izgledati sanacija u Lici. Za Direkt zamjenik voditelja Katedre za otpad kaže kako bi, da počne sutra, cijelo čišćenje u Gospiću moglo trajati najmanje godinu, a vjerojatno i više.

Paralelno, zakopano smeće u Gospiću otkopalo je nove priče o nekom drugom ilegalnom smeću. Kraj Zagreba, kraj vodocrpilišta šuma je puna starih frižidera, veš mašina i građevinske šute. Gradska uprava Velike Gorice zna za problem, ali rješenja nema na vidiku.

Ilegalno odlagalište na rubu Zagreba

Kamioni i šleperi dolaze i jednom trenutku nesmetano odbacuju otpad usred šume.

Da dobro ste čuli. Nije ovo Gospić, nije ni Bekovac već ilegalno odlagalište otpada na rubu Zagreba. Tzv. eko bomba na području Kosnice. Bačeno je i zakopano ovdje oko 500 tisuća tona razno raznog opasnog otpada.

Najveće ilegalno odlagalište proteže se na 280 tisuća kvadrata šume, djelomično u vlasništvu države. Da stvar bude bizarnija, otpad se odlaže u neposrednoj blizini vodocrpilišta Črnkovec koji je izvor vode za 150 tisuća ljudi.

"Mole se građani da čuvaju vodu i njen prostor za opću dobrobit", stoji na tabli u blizini.

Kakav je sve otpad ovdje bačen nitko sa sigurnošću ne zna. Upućeni su uvjereni da se radi o vrlo opasnom otpadu.

"Od mazuta, industrijskih maziva, medicinskog otpada, građevinskog otpada, azbesta, miješanog komunalnog otpada., životinjskog otpada, ne možemo točno ni zamisliti što se sve tu nalazi. Ta površina od jedne šoderice od 7-8 metara u posljednjih 12 godina se pretvorila u brdo od 15 metara visine", rekao je Josip Pavlović, predsjednik Udruge Ekologija grada

Komunalne redare dočekala osoba s pištoljem

Ni u gradu Velikoj Gorici ne znaju što im je sve bačeno u dvorište. Obratili su se institucijama, u kaznenoj prijavi zatražili iskopavanje. Poslali su i svoje komunalne redare i doživjeli šok.

"Prilikom jednog izvida naših komunalnih redara, izašli su van na teren, postupali su po prijavi, međutim određena osoba ih je napala sa pištoljem", rekla je Gordana Mikulčić Krnjaja, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša grada Velika Gorica.

Osim Velike Gorice, prijave je slala i udruga Ekologija grada.

"Stotine razno raznih prijava je išlo, mi smo posljednju prijavu u travnju poslali prema državnom inspektoratu, prijavili smo i snimili i kamione koji su dovozili. Sve smo snimili, sa svom foto i video dokumentacijom - proslijedio Državnom inspektoratu - ali još uvijek nikakav odgovor nisam dobio", rekao je Pavlović.

I mi smo poslali upit inspektoratu i ministarstvu - no odgovor nismo dobili. U gradu su zato kao privremenu mjeru postavili betonske prepreke kako bi spriječili pristup kamionima, ali ni to nije prošlo

"Postavili smo i njih u par navrata, međutim, vidi se na kamerama prije nego što su ih srušili, vidi se da su ih izguralim i maknuli s puta", rekla je Mikulčić Krnjaja.

Čeka se sanacija otpada u Gospiću

Istovremeno čeka se i početak sanacije 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Za početak potrebno ga je prekriti te zaštiti vodu i tlo - govori za Direkt stručnjak s austrijskog sveučilišta.

"Ako se prekrije površina nepropusnom folijom onda se može osigurati da nema novog ulaza vode pa neće biti niti novog ispiranja. Ali kao što sam naveo - to je samo privremena mjera", rekao je Renato Šarc, zamjenik voditelja Katedre za tehnologije oporabe i gospodarenje otpadom, Leoben - Austrija.

A nakon toga kreće prava sanacija. Za početak je taj raznovrsni otpad potrebno iskopati na lokaciji i heterogenu masu mehanički predobraditi tj. razvrstati.

"Tzv. trijaža gdje vi sve te frakcije, koje ćete dobiti zasebno, provedete analize i na osnovu analiza i stvarnih rezultata za te frakcije pristupate postrojenjima koja ona mogu te frakcije zbrinutri. Za zbrinjavanje tih frakcija možete koristiti i odlagališta opasnog otpada i odlagališta neopasnog i spalionice opasnog otpada tako da tu postoji više opcija", rekao je Šarc.

Otpad će se morati odvoziti diljem Europe

Jednostavno rješenje slučaja Gospić ne postoji. Otpad će se morati odvoziti odnosno izvoziti na više lokacija u Europi.

"Takav postupak je provediv u periodu od minimalno 12 do 24 mjeseca. Definitivno će biti skup proces. Sve što je bolje izmiješano je kompliciranije i skuplje za zbrinuti", rekao je Šarc.

Eto, sanaciju otpada na kojem su neki godinama masno zarađivali- sada ćemo skupo platiti svi mi. Gospić je prvi na redu - no s obzirom na sve viđeno na području Kosnice i mnogih drugih ilegalnih odlagališta - bit će posla diljem Hrvatske.