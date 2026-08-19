Dvoje djece završilo u bolnici u Šibeniku! Javlja se sve više ljudi s istim simptomima

U šibenskoj Općoj bolnici zadržano je dvoje djece, dok je više ljudi zatražilo liječničku pomoć zbog crijevnih tegoba. Sumnja se da su zaraženi salmonelom.

Iz Šibenika je ravnateljica Opće bolnice Šibenik, Ivanom Skorić, za RTL Danas uživo okrila koliko je ljudi primljeno u bolnicu te kako su.

"Za sada je na Odjelu pedijatrije hospitalizirano dvoje djece. Pacijenti se javljaju na odjele Objedinjenog hitnog bolničkog prijema, u ambulantu Odjela infektologije i na hitni pedijatrijski prijem. Dnevno se javlja oko 15 do 25 ljudi više nego što je uobičajeno zbog crijevnih tegoba", rekla je.

To su grupirane osobe unutar iste obitelji koje su zajednički konzumirale obrok. Djeca koja su hospitalizirana nemaju tešku kliničku sliku, kao ni pacijenti koji su pregledani. Svima su uzeti uzorci i poslani na mikrobiološku analizu, čije rezultate očekujemo. Tek nakon objave tih rezultata moći ćemo sa sigurnošću reći o kojem se uzročniku ove infekcije radi.

Navela je i ako se općenito može dobiti salmonela u ovo doba godine te je li moguće da su nešto konzumirali na javnom mjestu.

"Salmonela se vrlo često nalazi u termički nedovoljno obrađenoj hrani. Najčešći izvor su jaja, pa tako i sve ono što radimo od jaja — majoneza, kremasti kolači, zatim razne vrste mesa, najčešće piletina, te neke druge namirnice. Najvažniji uzrok jest nedovoljno termički obrađena hrana, jer se toplinskom obradom uzročnik uništava", rekla je.

Najčešće sada, tijekom ljetnih mjeseci, postoje različiti uzroci zbog kojih se pacijenti javljaju na Objedinjeni hitni bolnički prijem i u druge ambulante, potvrdila je.

"Crijevne infekcije u ovo doba godine vrlo su česte. Najčešće su uzrokovane virusima. Kod djece su to najčešće rotavirusi koji uzrokuju jake proljeve i povraćanje. U tom je slučaju jako važno nadoknaditi tekućinu, jer mala djeca sama, a ni mame s njima, ne mogu nadoknaditi tekućinu koja se izgubi na taj način", dodala je

Dala je i savijete kako izbjeći zarazu:

"Izbjegavati plićake gdje su najčešće koncentrirane različite vrste uzročnika koji mogu uzrokovati tegobe. I ono što je najvažnije — to je higijena, pranje ruku."