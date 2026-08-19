Velik broj Šibenčana tražio liječničku pomoć, simptomi su isti: 'Unuk i majka su mi jako loše'

Protekla dva dana veći broj Šibenčana zatražio je liječničku pomoć zbog istih simptoma. Žalili su se na povraćanje, proljev i visoku temperaturu.

"U bolnici su mi završili dvoipolgodišnji unuk i majka od 80 godina, jako su loše. Čekaonica u bolnici je puna ljudi s istim simptomima", ispričala je Šibenčanka Neda za lokalni portal Šibenik IN.

Ona i još nekolicina ljudi sumnjaju na zarazu salmonelom. Strahuju da je problem u svinjskom mesu koje su kupili na Veliku Gospu u jednoj lokalnoj mesnici.

Točan uzrok nije potvrđen te će on biti poznat tek nakon što se obrade uzorci.

Čekaju se rezultati

Iz Opće bolnice Šibensko-kninske županije potvrdili su da su primili veći broj pacijenata s akutnom crijevnom infekcijom. Kažu kako se razmatra hospitalizacija jednog pacijenta.

Ravnateljica bolnice nije htjela nagađati o mogućem uzroku, sve dok Odjel za kliničku mikrobiologiju županijskog Zavoda za javno zdravstvo na obradi uzorke.

Salmoneloza je vrlo zarazna bolest koju uzrokuje bakterija salmonela. Predmet, životinja ili osoba koja nosi bakteriju mogla bi vas izložiti infekciji.

Najčešći slučajevi zaraze su od mesa peradi, sirovih jaja, majoneze, sladoleda i slično. Osim dobre termičke obrade važna je i higijena ruku i posuđa jer postoji mogućnost i sekundarne zaraze.