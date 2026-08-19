Rat u Ukrajini doveo ga je u Hrvatsku, a on ju je okitio zlatom: Tko je Ilja Kovtun?

Illia Kovtun novo je ime koje je posljednjih dana nemoguće zaobići kada je riječ o hrvatskoj gimnastici, ali i općenito hrvatskom sportu.

Ukrajinski gimnastičar, koji je nakon početka rata svoju novu sportsku i životnu bazu pronašao u Osijeku, danas je u Areni Zagreb ispisao povijest. U svom prvom nastupu za Hrvatsku na velikom natjecanju osvojio je zlato u višeboju na Europskom prvenstvu i tako Hrvatskoj donio prvu medalju u muškom višeboju na europskim prvenstvima.

No, Kovtun nije sportaš koji se pojavio niotkuda. Iza 23-godišnjaka već se nalazi impresivna karijera, a Hrvatska je dobila gimnastičara koji je već osvajao olimpijske, svjetske i europske medalje.

Od Čerkasa do svjetskog vrha

Illia Kovtun rođen je 10. kolovoza 2003. godine u Čerkasima, gradu u središnjoj Ukrajini. S gimnastikom je počeo vrlo rano, sa samo četiri godine, i ubrzo se pokazalo da posjeduje izniman talent za ovaj zahtjevan sport.

Još kao junior počeo je osvajati velika odličja, a prijelaz u seniorsku konkurenciju nije usporio njegov razvoj. Kovtun se profilirao kao jedan od najboljih višebojaca svoje generacije, ali je posebno uspješan bio na ručama, spravi na kojoj je ostvario neke od najvećih rezultata u karijeri.

Na svjetskim prvenstvima osvojio je srebro i broncu u višeboju, dok je na Europskim prvenstvima prije dolaska pod hrvatsku zastavu već skupio čak osam medalja – četiri zlata, srebro i tri bronce.

Najveći rezultat do tada ostvario je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, gdje je osvojio srebrnu medalju na ručama. Time je još jednom potvrdio da pripada samom vrhu svjetske gimnastike.

Rat ga je doveo u Hrvatsku

Kovtunova priča ipak nije samo sportska.

Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine nije se vratio u svoju domovinu. Zajedno s dijelom svog tima najprije je trenirao u Njemačkoj i Italiji, a potom je sredinom 2022. godine stigao u Osijek. Upravo je tamo pronašao uvjete u kojima je mogao nastaviti trenirati i pripremati se za najveća svjetska natjecanja.

Osijek mu je s vremenom postao puno više od mjesta za trening. Postao je njegov novi dom.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kovtun je postao član Gimnastičkog kluba Osijek Žito, a ondje je nastavio raditi sa svojom trenericom Irinom Gorbačevom. U hrvatskoj sredini pronašao je stabilnost koja mu je nakon svega što se događalo u Ukrajini bila iznimno važna.

U Hrvatskoj je, kako su ranije pisali domaći mediji, pronašao i privatnu sreću. Osijek je tako postupno postao mjesto u kojem je izgradio novi život, a ne samo nova postaja u sportskoj karijeri.

Od Ukrajine do hrvatskog dresa

Kovtunova odluka da ubuduće nastupa za Hrvatsku nije došla preko noći.

Krajem 2024. godine on i njegova trenerica podnijeli su zahtjev za hrvatsko državljanstvo, a Hrvatska ga je dobila 2025. godine. Iste godine Međunarodna gimnastička federacija odobrila je promjenu njegovog sportskog državljanstva.

Ipak, zbog pravila koja se primjenjuju kod promjene reprezentacije, Kovtun nije mogao odmah nastupati za Hrvatsku na velikim međunarodnim natjecanjima. Morao je odraditi jednogodišnje razdoblje čekanja, koje je isteklo 10. srpnja 2026. godine.

Zato je Europsko prvenstvo u Zagrebu bilo savršena pozornica za njegov službeni debi.

I to ne bilo kakav debi.

Hrvatska dobila olimpijskog doprvaka

Kovtun je u Hrvatsku stigao s reputacijom jednog od najboljih gimnastičara svijeta. Osim olimpijskog srebra iz Pariza, u Zagreb je došao i kao svjetski doprvak u višeboju te višestruki europski prvak.

Njegova najveća prednost je svestranost. U višeboju mora biti spreman na svih šest sprava – parter, konja s hvataljkama, karike, preskok, ruče i preču. Kovtun je upravo na takvim natjecanjima pokazao koliko je kompletan gimnastičar.

Prije Europskog prvenstva u Zagrebu dodatno je podigao očekivanja odličnim nastupom na Prvenstvu Hrvatske, gdje je osvojio čak pet zlatnih medalja.

Dan kada je ispisana povijest

Uoči svog prvog nastupa za Hrvatsku Kovtun nije skrivao ambicije. Govorio je da želi napasti zlato u višeboju, ali je istodobno bio svjestan da je gimnastika sport u kojem jedan pogrešan pokret može promijeniti cijeli rezultat.

Na kraju je napravio upravo ono čemu se nadao.

U Areni Zagreb osvojio je europsko zlato u višeboju, donio Hrvatskoj povijesnu medalju i odmah se upisao među najuspješnije hrvatske gimnastičare.

Posebno je zanimljivo što je njegova priča istodobno ukrajinska i hrvatska. Kovtun je sportsku karijeru izgradio pod ukrajinskom zastavom, najveće međunarodne rezultate ostvario prije promjene reprezentacije, ali je u najtežem trenutku svog života novi dom pronašao upravo u Hrvatskoj.

Danas, kada stoji na vrhu europske gimnastike s hrvatskim grbom na prsima, njegova priča više nije samo priča o promjeni reprezentacije. To je priča o sportašu koji je zbog rata morao napustiti dom, u novoj zemlji pronašao mogućnost da nastavi ostvarivati svoje snove i na kraju joj donio povijesno zlato.

Illia Kovtun zato nije samo novo hrvatsko gimnastičko pojačanje. On je već olimpijski doprvak, svjetski i europski medaljaš, sportaš koji ima gimnastički element nazvan po njemu – i od danas europski prvak u višeboju pod hrvatskom zastavom.