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NEPRISTUPAČAN TEREN /

Požar na Ivanici u BiH proširio se prema Hrvatskoj, dubrovački vatrogasci dežuraju cijelu noć

Požar na Ivanici u BiH proširio se prema Hrvatskoj, dubrovački vatrogasci dežuraju cijelu noć
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Foto: RTL Direkt/screenshot

Buktinja je planula jučer u poslijepodnevnim satima i još nije pod kontrolom

19.8.2026.
22:06
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
RTL Direkt/screenshot
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Požar koji je buknuo jučer u poslijepodnevnim satima na Ivanici i dalje gori, a dio vatre proširio se prema području Rijeke dubrovačke. Vidljivo je kako gori kod Golubova kamena te iznad Knežice i Šumeta.

Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, vatrogasci će na terenu dežurati cijelu noć. Požar je na teško pristupačnom terenu, ali trenutačno ne predstavlja prijetnju kućama, objavio je Dubrovački vjesnik.

Dubrovački vatrogasci cijeli su dan bili na području požarišta, a ondje će ostati i tijekom večeri. Za sada ne sudjeluju u gašenju zbog prevelike opasnosti, s obzirom na to da se požar nalazi na području druge države. Jučer su, međutim, pomagali u gašenju kada je vatra zaprijetila kućama, donosi Dubrovački dnevnik.

"Danas su u gašenju sudjelovala i dva Air Tractora iz BiH. Od nas su zatražili da im se omogući punjenje na našem aerodromu, što im je dopušteno, a oko 17.39 sati napustili su požarište", objasnio je Simović.

Dodao je da dubrovački vatrogasci posebno pozorno prate zapadnu stranu požarišta, odnosno dio koji je okrenut prema Rijeci dubrovačkoj.

PožarDubrovnik
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