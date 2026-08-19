Brod od milijun eura zapeo na Dravi, stigla vojska: 'Krenuli smo u spašavanje'

NAKON APELA IZ NJEMAČKE /

Hrvatska vojska spašava repliku antičkog rimskog broda nasukanog pri niskom vodostaju rijeke Drave. Brod Danuvina Alakris rekonstruirani je vojni patrolni brod iz 4. stoljeća koji je služio za nadzor riječnih granica Rimskog Carstva.

Dug je 18 metara i težak pet tona. Ručno je izrađen od hrastovine, pri čemu je korišteno čak 4000 čavala. Vrijednost broda procjenjuje se na oko milijun eura, a izgrađen je na Sveučilištu u Bavarskoj te se koristi za rekonstrukciju antičkih plovnih putova Dunavom i Dravom.

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