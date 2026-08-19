FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAKON APELA IZ NJEMAČKE /

Brod od milijun eura zapeo na Dravi, stigla vojska: 'Krenuli smo u spašavanje'

Hrvatska vojska spašava repliku antičkog rimskog broda nasukanog pri niskom vodostaju rijeke Drave. Brod Danuvina Alakris rekonstruirani je vojni patrolni brod iz 4. stoljeća koji je služio za nadzor riječnih granica Rimskog Carstva.

Dug je 18 metara i težak pet tona. Ručno je izrađen od hrastovine, pri čemu je korišteno čak 4000 čavala. Vrijednost broda procjenjuje se na oko milijun eura, a izgrađen je na Sveučilištu u Bavarskoj te se koristi za rekonstrukciju antičkih plovnih putova Dunavom i Dravom.

Više pogledajte u videu

VOYO logo
19.8.2026.
17:17
RTL Danas
VojskaDravaBrodAntički Rim
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa