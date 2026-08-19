Hrvatska gori, a oni bacaju 'vatru'. Hrvati složni oko toga što bi napravili: 'Bih i jesam'
U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: 'Biste li prijavili onoga tko baca opušak tijekom ljetnih vrućina?'
Dok se vatrogasci diljem Jadrana bore s požarima, s naših otoka stižu snimke - u najmanju ruku - neodgovornog ponašanja. Na Drveniku Velom u trogirskom akvatoriju u utorak, 18. kolovoza, navečer u zrak su puštena dva papirnata lampiona.
Splitsko-dalmatinska policija potvrdila je za RTL Danas da je utvrdila identitet osoba koje su to učinile.
Zadarska policija, pak, istražuje slučaj s otoka Ugljana gdje je osoba iz službenog policijskog vozila kroz prozor na cestu bacila žareći opušak cigarete.
'Biste li prijavili onoga tko baca opušak?'
U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Biste li prijavili onoga tko baca opušak tijekom ljetnih vrućina?"
Evo nekoliko vaših odgovora:
"Bih. Opominjem i one koji gase i ostavljaju opuške po plaži, ali uvijek doživim neugodnosti", poručio je Gordan Kovač.
"Bih i jesam", dodala je Natalija Balić.
"Kao pušač najoštrije to osuđujem, ako i zapališ cigaretu u autu onda ju u autu i ugasi - pepeljara", komentirala je Anica Novak.
"Naravno da bih. Ali svatko radi što želi jer svi znaju da u Hrvatskoj nema zakona ni strogih kazni", poručio je Tihomir Fašnik.
"Ne, vidim to skoro svaki dan. Ne znam tko bi reagirao", komentirala je Ivana Matas.
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