Hrvatska gori, a oni bacaju 'vatru'. Hrvati složni oko toga što bi napravili: 'Bih i jesam'

Dok se vatrogasci diljem Jadrana bore s požarima, s naših otoka stižu snimke - u najmanju ruku - neodgovornog ponašanja. Na Drveniku Velom u trogirskom akvatoriju u utorak, 18. kolovoza, navečer u zrak su puštena dva papirnata lampiona.

Splitsko-dalmatinska policija potvrdila je za RTL Danas da je utvrdila identitet osoba koje su to učinile.

Zadarska policija, pak, istražuje slučaj s otoka Ugljana gdje je osoba iz službenog policijskog vozila kroz prozor na cestu bacila žareći opušak cigarete.

'Biste li prijavili onoga tko baca opušak?'

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Biste li prijavili onoga tko baca opušak tijekom ljetnih vrućina?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"Bih. Opominjem i one koji gase i ostavljaju opuške po plaži, ali uvijek doživim neugodnosti", poručio je Gordan Kovač.

"Bih i jesam", dodala je Natalija Balić.

"Kao pušač najoštrije to osuđujem, ako i zapališ cigaretu u autu onda ju u autu i ugasi - pepeljara", komentirala je Anica Novak.

"Naravno da bih. Ali svatko radi što želi jer svi znaju da u Hrvatskoj nema zakona ni strogih kazni", poručio je Tihomir Fašnik.

"Ne, vidim to skoro svaki dan. Ne znam tko bi reagirao", komentirala je Ivana Matas.

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