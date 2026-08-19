Proizvodnja domaćeg 'čudotvornog eliksira' prvi put podbacila: Popis nedaća sve je veći

Prvi put u povijesti Hrvatska je uvezla više maslinova ulja nego što ga je proizvela! Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, proizvodnja je prošle godine pala gotovo 30 posto, dok je uvoz značajno porastao. Ne mogu se svi problemi u masliniku uhvatiti u klopku. Popis nedaća s kojima se maslinari iz godine u godinu bore sve je veći, kažu proizvođači.

"Nije bilo kiše skoro dva mjeseca, najveći problem po meni je kad se dva tjedna temperatura nije spuštala ispod 35, dnevna. Tu je biljka najviše patila. Mi možda nismo imali 40, ali imali smo 38. I to je taj moment kad biljka stane. Jednostavno ćemo vidjeti kako će se to odraziti na kvalitetu ulja, ali i na postotak ulja u plodu", kaže Ivan Ipša, proizvođač maslinovog ulja iz Istre. I to bi se moglo vrlo brzo vidjeti i na ovogodišnjoj berbi. Zbog vremenskih uvjeta, ona bi mogla početi ranije nego inače. Na više od 30 hektara imaju gotovo pet tisuća stabala. Maslinarstvom se bave više od 30 godina, a posljednjih godina, kaže, svjedoče i velikim promjenama na tržištu.

"Mi smo se zadnjih 15 godina jako borili s potrošnjom, stvarno smo pokušavali ljude educirati o ekstra djevičanskim uljima. Desio se bum interesa zadnjih pet godina, a sadnja maslina isto se desio bum, zadnjih sedam do osam godina. Pun rod masline je 10 godina mi ćemo pun rod maslina imat tek za tri do četiri godine", dodaje Ipša.

Rekordna godina bila je 2024.

Da je proizvodnja maslinova ulja u Hrvatskoj nestabilna govore i podaci Državnog zavoda za statistiku. 2024. godine proizvodnja maslinova ulja u Hrvatskoj bila je rekordna, proizvedeno je 63 tisuće hektolitara. No godinu nakon, proizvedeno je manje od 46 tisuća hektolitara. Dakle, proizvodnja je pala oko 27 posto.

Istodobno, stiglo nam je više uvoznog maslinovog ulja. 2024. uvezli smo oko 37 tisuća hektolitara, a godinu nakon gotovo 60 tisuća hektolitara. Uvoz je domaću proizvodnju premašio čak 31 posto, i to prvi put u povijesti. Situacija nije zabrinjavajuća, govore nam u Ministarstvu poljoprivrede, rezultat je, smatraju, klimatskih promjena i nedovoljnog provođenja agrotehničkih mjera.

"Definitivno se proizvođači maslinovog ulja trebaju udružiti kako bi imali što snažniji položaj na tržištu i kako bi sve inpute mogli jednostavnije i jeftinije nabaviti i kako bi kroz savjete struke mogli objedinjeno proizvoditi više i kvalitetnije", kaže Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. A više bi ga trebali, smatraju stručnjaci, konzumirati i građani, prema podacima EUROSTAT-a, Hrvati su po potrošnji malinovog ulja - ispod europskog prosjeka.

"Maslinovo ulje je stvarno velika blagodat za zdravlje, utječe na čitav niz stanja u organizmu, od polifenola koji utječu na krvni tlak, utječu na oksidacije u tijelu, stalno se događaju oksidacije u našem tijelu - treba ih smanjiti", kaže Srećko Gross, predsjednik Zagrebačkog maslinarskog instituta. Dok se maslinari pripremaju za nadolazeću berbu, iz Ministarstva stiže i financijska pomoć - za nove poticaje vrijedne 20 milijuna eura prijave su već otvorene.