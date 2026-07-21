Bili smo na 'Smaragdnom otoku': Ovdje su hrana, vino i maslinovo ulje bez pesticida i kemikalija

Grci ga zovu najzelenijim od tri tisuće svojih otoka, a u svijetu ga znaju i kao "Smaragdni otok", upravo zbog dojma koji zelenilo stvara u dodiru s kristalno čistim Jonskim morem.

Krf je otok idealne mediteranske klime, s obiljem sunca, blagim zimama i plodnom zemljom. Te su blagodati mnogi, uz pomoć europskih fondova, pretvorili u održivi biznis – od hrane za goste u resortima, autohtonog maslinova ulja do vrhunskih vina. Sve proizvedeno organski, bez kemikalija i pesticida.

Za početak smo otišli u luksuzni resort koji u špici sezone prima i do tisuću gostiju, a nudi hranu ubranu u polju doslovce pokraj stola.

"Odlučili smo iskoristiti ovaj dio zemlje kod hotela, gdje je bila mala šuma stabala maslina. Odlučili smo napraviti bio farmu, sve biljke se uzgajaju bez ikakvih kemikalija. Naš je cilj da gosti kad dođu mogu vidjeti kako povrće dolazi na njihov tanjur", priča nam Philippos Stamelos, generalni direktor Sentido Apollo Palace Resorta.

Foto: RTL Direkt

Povrće s farme ravno na tanjur

Naravno, i nas su tretirali kao goste. Za stol su nam donijeli košaru u kojoj je sve povrće tog jutra ubrano na farmi – rajčice, krastavci, tikvice i patlidžani. Sve to ondje raste, a i ostatak onoga što je bilo na stolu ima veze s farmom. Tako su se na tanjuru našla bio jaja, bio rajčice, ali i zelenilo ubrano istog jutra.

Nekad ni u luksuznim hotelima ne možete znati odakle su na tanjur stigli rajčica ili krastavac, ali gost koji ovdje jede grčku salatu zna da je povrće domaće i organski proizvedeno.

"Ako probate rajčice, recimo, nisu slične rajčicama koje kupujete u trgovini. Potpuno su drukčije. Čak i mnoga djeca vole rajčice odavde, a ne žele ih jesti kod kuće, jer je okus toliko drugačiji", tumači Veronique Van Der Heijden, menadžerica u Sentido Apollo Palace Resortu.

"Imamo posebna jutra kada gosti beru svoje povrće, a onda košaru u koju su ga ubrali daju kuharu, da bi on to odmah skuhao i pripremio", kaže Veronique. To zapravo znači da smo, da smo stigli dan ranije, i sami mogli napuniti istu onakvu košaru kakvu smo dobili na stol.

Nutritivno bogatije i ukusnije namirnice neke su od glavnih prednosti organskog uzgoja, pa ne čudi da je takvih farmi sve više.

Grčka među europskim predvodnicima

Organska poljoprivreda čini oko 20 posto ukupno zasađenih površina u Grčkoj, što je iznad europskog prosjeka. Na Krfu organskih farmi ima desetak, najviše nekoliko desetaka, a većina ih se bavi maslinarstvom. To je ipak glavna kultura na otoku.

S tih 20 posto organskog uzgoja Grčka je među vodećima u EU. Hrvatska je na devet posto, Austrija, kao vodeća u EU, na čak 27 posto, Italija na 18 posto, a Španjolska na 11 posto. Otprilike toliko iznosi i prosjek Europske unije kada je riječ o udjelu organskog uzgoja u ukupnoj poljoprivredi.

Posebno je i organski uzgojeno maslinovo ulje koje se dobiva iz stabala na obiteljskoj farmi usred Krfa, gdje gosti dolaze uživati u vrhunskom okusu, ali i doznati detalje o proizvodnji. Kako nam priča vlasnik farme Apostolos Porsanidis-Kavvadias, za njega je organski uzgoj jedina opcija jer se tako poštuje priroda. No proces je mnogo kompliciraniji i zahtjevniji.

"Imate manju proizvodnju, imate više problema, svega je općenito manje. Tu su onda insekti, sve morate raditi brzo. Najčešći problem s organskim uzgojem je maslinina muha. To je insekt koji je uobičajen posvuda kod maslina, koji napravi rupu u maslinama i uništi ih. Kada koristite kemijske pesticide, pošpricate sve dva puta i dobri ste. Naš organski pristup je skroz prirodan, ne koristimo nikakve pesticide, čak ni organske. Pokušavamo odvraćati insekte, koristiti tehnike koje će otjerati insekte, a ne ih ubiti", objašnjava Apostolos.

Foto: RTL Direkt

Organska vina s Krfa

Organski pristup nije ništa jednostavniji ni na Theotoky Estateu, čija su vina poznata već desetljećima. Toliko su poznata da ih je početkom 80-ih spomenuo i James Bond u filmu "Samo za tvoje oči", kada na sugestiju da proba jedno vino odgovara: "Ako mi oprostite, to mi je malo previše mirisno za nepce. Više volim Theotoky Aspro."

U posljednjih deset godina ovo je postala najveća farma organskih vina na otoku. Bili smo u prostoriji u kojoj se nalazi najviše organski proizvedenog vina na cijelom Krfu. Ondje je tada bilo 30 tisuća boca, a 90 posto njih ostat će na otoku. Tek 10 posto izvozi se, od Njemačke do Brazila.

I ovdje goste vode na ture kako bi im objasnili koristi i prednosti organskog uzgoja. No doznali smo i da takav uzgoj vinove loze može biti još rizičniji nego kod maslina.

"Bez kemijskih pesticida ili kemijskog gnojiva sve je rizičnije. Kao prvo, molite se za lijepo vrijeme. Za sve ostalo, morate biti na oprezu, ne napuštati vinograd. Ovdje smo kako bismo spriječili. Ako pustite da se dogodi, bez kemikalija je nemoguće riješiti problem. Dakle, u vinogradu ste, brinete o njemu i koristite prirodna rješenja", kaže Stefania Lavkanari, voditeljica tura na imanju Theotoky.

Europski poticaji za prirodna rješenja

Korištenje prirodnih rješenja sve je raširenije u cijeloj Grčkoj. Ondje se 11 posto ukupnih europskih poticaja troši na organsku proizvodnju. Hrvatska je na šest posto, Italija na pet i pol, Španjolska na dva posto, dok je europski prosjek oko pet posto. Konkretno, za Grčku to znači milijardu i pol eura, a za Hrvatsku 238 milijuna eura.

"Radi se puno i na certificiranju tih ekoloških proizvoda, radi se puno na zabrani pesticida, antibiotika, genetski modificiranih organizama i cilj Europe jest da na razini Europske unije nekih 25 posto površina postanu površine koje su pod ekološkom poljoprivredom", podsjeća Bruno Vešligaj, zastupnik u Europskom parlamentu iz redova SDP-a.

Zemlja musake, tzatzikija i gyrosa pokazuje da se organski definitivno može kada se hoće, pogotovo uz europsku pomoć.

"Vođenje farme je, kao što znate, vrlo kompliciran posao, jako malo poljoprivrednika od toga zarađuje neki pristojan novac. Zato nam ti poticaji daju podršku", kaže Apostolos Porsanidis-Kavvadias.

"Znam da ovih dana svi cijene organsku poljoprivredu. Rekla bih da nas podržavaju, ali bih naravno htjela da nas podržavaju i više", dodaje Stefania Lavkanari.

Jer cilj svake zemlje trebao bi biti da organske poljoprivrede bude sve više, a da se stane s praksama koje štete okolišu. Na najzelenijem, smaragdnom otoku ide se upravo u tom smjeru. Drugi bi samo trebali slijediti dobar grčki primjer.

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