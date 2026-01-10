FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'UF!' PO RICHTERU /

Dva snažna potresa probudila Mediteran: Tresle su se čak tri države

Dva snažna potresa probudila Mediteran: Tresle su se čak tri države
×
Foto: Emsc/screenshot

Radi se o dva odvojena seizmička događaja

10.1.2026.
10:19
Maja Mahovlić
Emsc/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Potres magnitude 4,6 pogodio je središnju Grčku jutros u 6.53 sati po lokalnom vremenu, izvijestio je EMSC

Epicentar potresa je oko 67 kilometara južno od Larisae te 15 kilometara sjeverozapadno od Lamijae. Dubina potresa je 5 bila kilometara.

Dva snažna potresa probudila Mediteran: Tresle su se čak tri države
Foto: Emsc

Zbog male dubine žarišta, potres se snažno osjetio u širem području središnje Grčke. Brojni građani potres su opisali kao kratak, ali vrlo snažan.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u drugim gradovima središnje Grčke. Za sada nema izvješća o ozlijeđenima.

U isto vrijeme, drugi snažniji potres magnitute 5,1 dogodio se u Jonskom moru - osjetio se na području južne Italije, Sicilije i Malte. 

Dva snažna potresa probudila Mediteran: Tresle su se čak tri države
Foto: Emsc

Radi se o dva odvojena seizmička događaja.

PotresGrčkaJonsko More
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'UF!' PO RICHTERU /
Dva snažna potresa probudila Mediteran: Tresle su se čak tri države