Dva snažna potresa probudila Mediteran: Tresle su se čak tri države

Potres magnitude 4,6 pogodio je središnju Grčku jutros u 6.53 sati po lokalnom vremenu, izvijestio je EMSC.

Epicentar potresa je oko 67 kilometara južno od Larisae te 15 kilometara sjeverozapadno od Lamijae. Dubina potresa je 5 bila kilometara.

Foto: Emsc

Zbog male dubine žarišta, potres se snažno osjetio u širem području središnje Grčke. Brojni građani potres su opisali kao kratak, ali vrlo snažan.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u drugim gradovima središnje Grčke. Za sada nema izvješća o ozlijeđenima.

U isto vrijeme, drugi snažniji potres magnitute 5,1 dogodio se u Jonskom moru - osjetio se na području južne Italije, Sicilije i Malte.

Foto: Emsc

Radi se o dva odvojena seizmička događaja.